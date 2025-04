China suspende importações de duas empresas de carne de aves dos EUA

São Paulo, 4 - O Departamento de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês) anunciou a suspensão de importações de duas empresas de carne de aves dos Estados Unidos a partir desta sexta-feira, 4. Segundo nota divulgada pela entidade, a alfândega chinesa detectou o medicamento chinês proibido furano xilin em três lotes de produtos de frango nos Estados Unidos, envolvendo dois produtores de carne de aves, Mountaire Farms of Delaware e Coastal Processing. "Para evitar riscos à segurança alimentar, de acordo com as leis e disposições chinesas relevantes e padrões internacionais, a Administração Geral das Alfândegas decidiu suspender a exportação das duas empresas de carne de aves acima mencionadas para a China a partir de 4 de abril de 2025", disse o comunicado.Conforme o departamento chinês, as medidas são consideradas "preventivas e possíveis" para garantia da segurança alimentar, e "científica e razoáveis", segundo regulamentos chineses e práticas internacionais.