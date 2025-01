Alemanha volta a temer recessão antes de eleições

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A economia alemã contraiu mais do que o esperado no último trimestre do ano passado, estimulando novamente os temores de recessão, já que a maior economia da Europa luta contra a incerteza antes das eleições federais.

O Produto Interno Bruto da Alemanha caiu 0,2% no quarto trimestre em comparação com o período de três meses anterior, mostraram dados preliminares do escritório de estatísticas nesta quinta-feira.

Analistas consultados pela Reuters previam uma queda trimestral de 0,1% em termos ajustados.

Se o crescimento do primeiro trimestre de 2025 também for negativo, a economia voltará a entrar em recessão - normalmente definida como dois trimestres consecutivos de contração.

O aumento da concorrência externa, os altos custos de energia, as taxas de juros elevadas e as perspectivas econômicas incertas afetaram a economia alemã, que sofreu contração em 2024 pelo segundo ano consecutivo.

Em seu relatório econômico anual, o governo reduziu sua previsão para este ano para um crescimento de 0,3%, em comparação com a expectativa anterior de 1,1%, devido às tensões comerciais e à crescente incerteza interna sobre as próximas eleições.

Algumas associações empresariais previram outra contração em 2025, colocando a Alemanha no caminho para três anos de declínio pela primeira vez desde a reunificação.

A discussão sobre como reanimar a economia da Alemanha contribuiu para o colapso do governo em novembro, preparando o terreno para eleições antecipadas em 23 de fevereiro, nas quais a economia é a principal preocupação dos eleitores.

(Reportagem de Maria Martinez e Miranda Murray)