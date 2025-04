TAG: Tomaz Guadagnin assume presidência da companhia em substituição a Gustavo Labanca

A companhia de transporte de gás natural TAG anunciou Tomaz Guadagnin como seu novo diretor-presidente em substituição a Gustavo Labanca. Após seis anos no cargo, Labanca vai retornar à Engie, dona de 50% da TAG, como diretor de negócios de infraestrutura do grupo francês no Brasil. Na TAG, a Engie tem como sócio o grupo canadense CDPQ (Caixa de Depósito e Investimento de Québec), com 50% do negócio.

Com mais de 20 anos de experiência nos setores de energia e gás no Brasil e no exterior, Tomaz Guadagnin ingressou no grupo Engie em 2005. Lá desempenhou diferentes funções nas áreas de geração de energia hidrelétrica e térmica, osmose reversa e dessalinização térmica, armazenamento de energia em bateria e hidrogênio verde, em negócios na Ásia e Oriente Médio. Foi diretor-presidente para GCC (região de 6 países do Golfo Pérsico) e Paquistão, e diretor-geral de Flexible Generation and Retail para África, Oriente Médio e Ásia (AMEA).

Em nota, Guadagnin falou em dar "continuidade" à visão de longo prazo da TAG de "desenvolvimento integrado" do mercado de energia, ampliando a competitividade do gás natural como insumo para a indústria e para a descarbonização do Brasil.

A TAG detém hoje a rede mais extensa de gasodutos de transporte de gás natural do país, com mais de 4,5 mil quilômetros, que atravessam quase 200 municípios de dez Estados brasileiros, do Sudeste ao Nordeste e também no Norte, no Amazonas.