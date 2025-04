Mundo se prepara para guerra comercial após choque tarifário de Trump

Por David Lawder e David Ljunggren e Andy Sullivan

WASHINGTON/OTTAWA (Reuters) - As tarifas abrangentes do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre as importações dos EUA provocaram ameaças de retaliação nesta quinta-feira, enquanto empresas e governos se apressavam em contabilizar os custos de uma guerra comercial crescente que ameaça abalar as alianças globais.

As penalidades anunciadas na quarta-feira desencadearam turbulência nos mercados mundiais e atraíram a condenação de outros líderes que enfrentam o fim de uma era de liberalização comercial que moldou a ordem global por décadas.

Trump disse que imporia uma tarifa básica de 10% sobre todas as importações para os Estados Unidos e taxas mais altas direcionadas a alguns dos maiores parceiros comerciais do país, afetando produtos que vão desde o café italiano e o uísque japonês até roupas esportivas fabricadas na Ásia. A montadora Stellantis disse que demitiria temporariamente trabalhadores dos EUA e fecharia fábricas no Canadá e no México.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse que os Estados Unidos haviam abandonado seu papel histórico de campeão da cooperação econômica internacional.

"A economia global é fundamentalmente diferente hoje do que era ontem", disse ele ao anunciar um conjunto limitado de contramedidas.

A China prometeu retaliar as tarifas de 54% impostas por Trump sobre as importações da segunda maior economia do mundo, assim como a União Europeia, que deve pagar uma tarifa de 20%. O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu que os países europeus suspendessem os investimentos nos Estados Unidos.

Outros parceiros comerciais, incluindo a Coreia do Sul, o México e a Índia, disseram que iriam adiar contramedidas por enquanto, enquanto buscam concessões.

Tanto os aliados quanto os rivais de Washington alertaram sobre um golpe devastador no comércio global.

"As consequências serão terríveis para milhões de pessoas em todo o mundo", disse a chefe da UE, Ursula von der Leyen.

As ações sofreram um colapso global, uma vez que os analistas alertaram que as tarifas poderiam prejudicar as cadeias de suprimentos globais e os lucros das empresas. As ações de tecnologia e varejo foram especialmente afetadas.

As importações para o maior mercado consumidor do mundo enfrentam agora uma tarifa média de 22,5%, acima dos 2,5% do ano passado, de acordo com a Fitch Ratings - as barreiras mais altas em mais de um século.

Trump diz que as tarifas "recíprocas" são uma resposta às barreiras impostas aos produtos norte-americanos, embora sua lista de alvos inclua ilhas antárticas desabitadas.

As autoridades do governo disseram que as tarifas criariam empregos na indústria doméstica e abririam mercados de exportação no exterior, embora tenham advertido que levaria tempo para ver os resultados.

"Sabemos que muitos norte-americanos estão preocupados", disse o vice-presidente JD Vance à Fox News. "O que eu peço às pessoas para compreenderem aqui é que não vamos consertar as coisas da noite para o dia."

Economistas dizem que as tarifas podem reacender a inflação, aumentar o risco de uma recessão nos EUA e elevar os custos para a família norte-americana média em milhares de dólares -- uma possível responsabilidade para um presidente que fez campanha com a promessa de reduzir o custo de vida. As regiões que apoiaram Trump na última eleição podem estar entre as mais expostas, de acordo com o Federal Reserve.

A incerteza nas últimas semanas sobre as tarifas pode já ter prejudicado a economia dos EUA. O setor de serviços dos EUA desacelerou para o nível mais baixo em nove meses em março, reforçando as expectativas de que o crescimento econômico provavelmente estagnou no primeiro trimestre com a iminência das tarifas.

O próprio Trump não tem eventos públicos programados antes de partir de Washington para um torneio de golfe em um de seus resorts na Flórida.

"A OPERAÇÃO TERMINOU! O PACIENTE VIVEU E ESTÁ CURADO", escreveu ele na mídia social.

CONGELAMENTO DE NEGÓCIOS, MEXENDO COM A ORDEM GLOBAL

Desde que retornou à Casa Branca, em janeiro, Trump emitiu uma série de ameaças tarifárias, que se repetem e que abalaram a confiança dos consumidores e das empresas. Trump poderia recuar novamente, já que as tarifas recíprocas não devem entrar em vigor até 9 de abril.

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que isso não aconteceria. "O presidente não vai voltar atrás no que anunciou ontem", disse ele na CNN.

Mas as dúvidas sobre a permanência das tarifas continuarão, dificultando a previsão da demanda por parte das empresas, disseram os analistas. "A incerteza acabou de aumentar", disse Eric Johnson, estrategista da Cantor Fitzgerald.

As novas barreiras econômicas de Trump surgem no momento em que ele também retirou os Estados Unidos de órgãos globais como a Organização Mundial da Saúde e cortou bilhões de dólares em ajuda externa.

Alguns de seus maiores aumentos tarifários recairão sobre países pobres da África que já estão sofrendo com a perda de financiamento dos EUA para combater o HIV, a malária e outras doenças.

As tarifas de Trump também destacam alguns dos mais importantes aliados geopolíticos dos Estados Unidos.

Na Ásia, Trump impôs uma tarifa de 24% sobre o Japão e uma tarifa de 25% sobre a Coreia do Sul, ambas sedes de importantes bases militares dos EUA. Ele também atingiu Taiwan com uma tarifa de 32%, conforme que a ilha enfrenta uma pressão militar cada vez maior da China.

Na Europa, Trump já incomodou os aliados da Otan com exigências de maiores gastos com defesa e possíveis concessões à Rússia em sua guerra na Ucrânia.

O ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck, disse que a região deve procurar reforçar os laços econômicos em outros lugares. "Estão surgindo oportunidades para novas alianças que devemos usar de forma determinada e decisiva", disse ele.

Carney, do Canadá, disse ter conversado com o chanceler alemão Olaf Scholz sobre o fortalecimento do comércio.

O Canadá e o México, os maiores parceiros comerciais dos EUA, não foram atingidos por tarifas específicas na quarta-feira.

No entanto, eles já enfrentam tarifas de 25% sobre muitos produtos e agora enfrentam um conjunto separado de tarifas sobre as importações de automóveis.