Confiança da indústria no Brasil volta a recuar em janeiro, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança da indústria no Brasil voltou a recuar em janeiro, em movimento puxado pela piora nas expectativas do setor para os próximos meses, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) recuou 1,3 ponto em janeiro na comparação com o mês anterior, de acordo com os dados da FGV, chegando a 98,4 pontos, menor nível desde maio do ano passado (98,0 pontos).

"A confiança da indústria inicia o ano em queda, refletindo cautela dos empresários quanto às expectativas futuras e desaceleração nos indicadores de presente. Apesar dos estoques seguirem em níveis satisfatórios, a percepção sobre a demanda é pior entre as categorias de uso", afirmou em nota Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE.

Em janeiro, houve queda da confiança em 10 dos 19 segmentos industriais pesquisados, de acordo com a FGV.

O Índice de Expectativas (IE), indicador da percepção sobre os próximos meses e principal responsável pelo recuo do índice geral, caiu 2,7 pontos, a 95,9 pontos.

Já o Índice de Situação Atual (ISA), que mede o sentimento dos empresários sobre o momento presente do setor industrial, ficou quase estável, subindo 0,1 ponto, para 100,9 pontos.

Para as expectativas, os destaques foram as pioras nos indicadores de produção nos três meses seguintes, com baixa de 4,3 pontos, a 94,3 pontos, e de ímpeto sobre as contratações, com recuo de 3,4 pontos, para 98,7 pontos.

"O cenário macroeconômico de taxa de juros em alta e o câmbio desvalorizado pode representar um novo desafio para o setor industrial, após um ano de bons resultados", completou Pacini.

Em dezembro, o Banco Central acelerou o ritmo de aperto nos juros ao elevar a taxa Selic em 1 ponto percentual, a 12,25% ao ano. O BC ainda previu mais duas altas da mesma magnitude à frente, após citar risco de piora da dinâmica inflacionária a partir do anúncio de medidas fiscais do governo.

O Comitê de Política Monetária (Copom) anuncia sua próxima decisão de juros nesta quarta-feira.

(Por Fernando Cardoso)