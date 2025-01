Virais na internet, misturas de produtos de limpeza são super tóxicas

Misturas caseiras para "incrementar" a limpeza dos ambientes têm viralizado nas redes sociais. No entanto, isso pode ser muito perigoso.

Em 19 de janeiro, em Itapetininga (SP), uma jovem foi hospitalizada após sofrer falta de ar, confusão mental e ardência nos olhos devido a uma mistura tóxica de produtos de limpeza. Na tentativa de intensificar a faxina do banheiro, ela combinou dois produtos: um com ácido clorídrico e o outro com hipoclorito de sódio. A mistura produziu um gás tóxico que a fez passar mal.

É comum as pessoas pensarem que vários produtos utilizados simultaneamente possam potencializar a limpeza e, justamente por falta de informação, não sabem que tais combinações podem causar reações químicas e formar novos compostos perigosos e prejudiciais à saúde.

"É importante reforçar que os produtos formulados foram desenvolvidos para serem usados de acordo com as informações apresentadas nos rótulos. Por isso, todos os produtos são registrados na Anvisa", reforça a química Juliana Marra.

Perigos das misturas caseiras

Imagem: Reprodução redes sociais

A água sanitária é um dos produtos de limpeza que não deve ser misturado a outras substâncias, pois tem o hipoclorito de sódio como princípio ativo. A combinação com outros produtos de limpeza pode ser muito perigosa:

Adicionada ao álcool em gel destrói tanto o álcool quanto o próprio hipoclorito de sódio da água sanitária, reduzindo a atividade de ambos;

O hipoclorito é um agente que pode oxidar o álcool, formando outro composto, o clorofórmio, que é tóxico, podendo causar irritação grave nos olhos e também é suspeito de provocar câncer. Além disso, pode prejudicar o sistema nervoso central e afetar os pulmões, rins, fígado, olhos e pele. Altos níveis de clorofórmio podem causar enjoos, perda de consciência e até mesmo a morte;

A água sanitária misturada com amoníaco ou desinfetantes que apresentam esta substância química em sua composição pode agredir o sistema respiratório. O amoníaco em grandes quantidades é potencialmente explosivo e tóxico;

Os desinfetantes, ricos em amônia, quando misturados à água sanitária formam cloroaminas, substâncias que, se inaladas, podem causar problemas de saúde que vão desde alergias até intoxicações e queimaduras;

Pode-se citar ainda a mistura de água sanitária e vinagre: quando combinados formam o gás cloro, que mesmo em pequenas quantidades pode ocasionar problemas de respiração, ardência nos olhos e ainda provocar queimaduras;

Mais uma mistura que deve ser evitada é a água sanitária com detergente, pois além de reagirem entre si reduzindo o poder de limpeza de ambos, a combinação pode causar problemas para a saúde. O ideal é usar a água sanitária primeiro, enxaguar com água e só depois usar o detergente.

Valderi de Sousa Júnior, médico pediatra e urgentista, reforça que algumas substâncias, quando misturadas, podem causar até mesmo explosões. "Causam danos à pele e às mucosas, como os olhos e a boca", explica.

Por isso, o pediatra afirma que, antes, deve-se sempre seguir as recomendações do fabricante do produto e, quando indicado, usar EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

Tão importante quanto não realizar misturas caseiras de produtos de limpeza é não utilizar produtos clandestinos, ou seja, aqueles que não são regularizados pela Anvisa. Estes produtos não são testados por profissionais da química e podem causar sérios danos à saúde, bem como aos objetos.

*Com informações de reportagem publicada em 26/01/2023