Radar antimigué: maus motoristas já buscam formas de burlar fiscalização

O Brasil já vem testando, desde outubro, um novo tipo de controle de velocidade em rodovias. É o radar de velocidade média, que torna inútil a estratégia de frear logo antes da câmera e acelerar em seguida. No entanto, vídeos compartilhados em perfis brasileiros sobre sistema similar usado no exterior mostram que o equipamento não está imune da ação dos maus motoristas.

Este radar 'antimigué' é composto por dois ou mais aparelhos, que calculam a velocidade média do veículo entre determinados pontos. Eles registram os momentos em que um automóvel passa por cada local de marcação e, se o tempo de passagem for menor do que o tempo mínimo, a multa é aplicada.

A inspiração é a Itália, onde o sistema é usado há 20 anos e já contribuiu para 50% de queda nos acidentes em determinados locais. Por lá, o radar passou a ser chamado de "tutor" pelos motoristas, que também criaram estratégias para driblar a fiscalização. A mais comum delas serve para viagens longas, onde o motorista escolhe parar para descansar ou abastecer entre dois pontos de cronometragem.

Esse tempo fora da estrada serve de 'crédito' para que ele possa acelerar em excesso até o próximo tutor. Aplicativos por lá também ajudam a controlar esse tempo entre os radares por lá. No caso do Waze, por exemplo, ao se cruzar o primeiro ponto de cronometragem, o motorista começa a ver, em tempo real, sua velocidade média no trecho.

A resposta das autoridades foi instalar tutores mais próximos entre si, com distância média de 10 km entre eles. Em 2024, já eram 176 tutores espelhados pela Itália, cobrindo 1.760 km de estradas. Estimulando a política pública, a Suprema Corte do país ainda decidiu, em dezembro passado, que sequer são necessárias placas para diferenciá-los de radares convencionais.

No Brasil, a novidade foi instalada em caráter de teste na BR-050 no trecho urbano de Uberaba (MG), onde a concessionária Eco050 instalou duas câmeras a 11 km de distância entre elas. Como o limite de velocidade no trecho é de 80 km/h, cada câmera deve registrar a passagem do mesmo carro com, no mínimo, 7min16s de diferença. Se o tempo for menor, indica que houve excesso de velocidade.

Ainda que haja radares convencionais na região, é comum que os motoristas diminuam a velocidade logo antes da câmera e acelerem na sequência.

"Com o sistema de velocidade média isso não tem como isso acontecer. É como se aumentássemos a área fiscalizada, obrigando o usuário a respeitar o limite da rodovia durante todo o trajeto", opina Bruno Araújo Silva, gerente de Operações da Eco050.

As multas por excesso de velocidade média ainda não começaram no Brasil, já que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) precisa ser atualizado para incluir as regras da fiscalização. Entre elas, qual seria a tolerância de tempo e se, ao passar por diferentes tutores em uma mesma via, o motorista receberia uma ou várias multas.

Dessa forma, os testes vêm sendo feitos internamente, com os eventuais flagras não gerando multas e a Polícia Rodoviária Federal realizando blitzen com fins educativos.

Entre outros aspectos positivos, a Eco050 reforça que os radares 'antimigué' diminuem o desgaste dos freios e a emissão de CO2 dos carros. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) já até premiou a iniciativa, e segue colhendo dados para embasar eventuais mudanças no CTB.