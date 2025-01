Irmão de refém israelense supostamente morto em Gaza prefere libertar um refém vivo em vez de receber o corpo

O irmão de um refém israelense que teria morrido em Gaza e está na lista de pessoas que serão libertadas em breve sob o acordo de trégua disse, nesta terça-feira (28), que preferiria a libertação de um refém vivo à entrega do corpo de seu irmão.

"Meu irmão está na lista de reféns que devem retornar agora e aparentemente ele não está mais vivo. Ele aparece na lista dos oito mortos", disse Dani Elgarat, convidado para uma reunião de uma comissão parlamentar.

Seu irmão, Itzik Elgarat, um israelense-dinamarquês, foi uma das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023, durante o ataque do movimento islamista palestino Hamas em Israel.

O homem, que tinha 68 anos na época do sequestro, está na lista de reféns com mais de 50 anos mantidos em Gaza e está entre os que seriam libertados na primeira fase do acordo de trégua que busca pôr fim à guerra entre Hamas e Israel.

No entanto, oito desses reféns estão mortos, anunciou o porta-voz do governo israelense David Mencer na segunda-feira.

"Deixe os mortos e traga oito reféns vivos em seu lugar. Estou pronto para renunciar ao corpo do meu irmão. Tire-os do inferno", pediu Elgarat.

