Trump relata "grande progresso" nas negociações sobre tarifas com autoridades japonesas

Por Daniel Leussink e Nathan Layne

WASHINGTON/TÓQUIO (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que houve um "grande progresso" ao tomar a iniciativa surpreendente, nesta quarta-feira, de negociar diretamente com autoridades japonesas sobre a enxurrada de tarifas que ele impôs às importações globais.

"É uma grande honra ter acabado de me reunir com a delegação japonesa sobre comércio. Grande progresso!" Disse Trump em uma mensagem de mídia social que não continha detalhes sobre as discussões.

Tóquio enviou seu ministro da Revitalização Econômica, Ryosei Akazawa, para dar início às conversações, e ele deveria informar os repórteres na noite desta quarta-feira sobre a reunião em Washington.

A autoridade japonesa esperava limitar as discussões a questões comerciais e de investimento. Mas Trump interveio mais cedo, dizendo que também estaria lá para levantar questões, incluindo o quanto Tóquio paga para hospedar as tropas dos EUA no Japão, o maior destacamento dos EUA no exterior.

"O Japão está chegando hoje para negociar tarifas, o custo do apoio militar e a 'JUSTIÇA COMERCIAL'", disse ele em um post no Truth Social.

"Participarei da reunião, juntamente com os secretários do Tesouro e do Comércio. Espero que seja possível chegar a um acordo que seja bom (ÓTIMO!) para o Japão e os EUA!"

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o secretário de Comércio, Howard Lutnick, participaram junto com outras autoridades.

O anúncio feito por Trump no início deste mês de aumentos acentuados nas tarifas de parceiros comerciais em todo o mundo acendeu preocupações sobre os riscos de uma recessão, inflação mais alta e aumento das taxas de juros, fazendo com que os mercados financeiros ficassem em polvorosa.

Bessent também queria discutir a espinhosa questão das taxas de câmbio com o Japão, um dos primeiros países a iniciar negociações face a face desde que Trump anunciou tarifas abrangentes sobre dezenas de países -- tanto aliados quanto adversários -- no início deste mês.

O Japão foi atingido por taxas de 24% sobre suas exportações para os Estados Unidos, embora essas taxas, como a maioria das tarifas de Trump, tenham sido suspensas por 90 dias. No entanto, uma taxa universal de 10% continua em vigor, assim como uma taxa de 25% para carros, um dos pilares da economia japonesa que depende da exportação.

Bessent disse que há uma "vantagem de ser o primeiro a se mover", já que Washington disse que mais de 75 países solicitaram conversações.

Mas o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, disse na segunda-feira, que seu país, um aliado próximo dos EUA, não terá pressa em chegar a um acordo e não planeja fazer grandes concessões.

Ishiba descartou, por enquanto, a possibilidade de contramedidas às tarifas dos EUA.