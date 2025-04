Adolescente bate BMW do pai em poste e abandona o carro

Um automóvel BMW foi abandonado pelo condutor após colidir com um poste do programa de monitoramento "Olho Vivo", em Belo Horizonte. O carro de luxo, cujo modelo zero km custa mais de R$ 500 mil, teve a frente destruída. De acordo com a Polícia Militar, o veículo era dirigido por um adolescente que fugiu do local após a batida. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu inquérito para apurar os fatos. A reportagem não conseguiu contato com a família do adolescente.

A colisão aconteceu na Rua Doutor José Silva Martins, no bairro Cidade Nova, na região nordeste da capital mineira. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente.

Conforme o registro policial, o adolescente pegou o carro sem autorização dos pais. Ele entrou com o veículo em uma via movimentada e perdeu o controle da direção em uma curva.

Imagens de câmeras de segurança mostram o veículo subindo na calçada e atingindo o poste. Algumas pessoas passavam no local, mas ninguém foi atingido.

À PM, testemunhas relataram que havia quatro pessoas, aparentemente adolescentes que vestiam uniforme escolar, no interior do veículo. Todas desceram e fugiram, inclusive o condutor. Nelas não havia sinais de ferimentos.

Como houve dano ao patrimônio público - o poste do "Olho Vivo", programa municipal -, a perícia da Polícia Civil foi acionada. Durante o atendimento da ocorrência, nenhuma pessoa se apresentou no local, mas a polícia apurou que o carro pertence ao pai do adolescente que o conduzia. O proprietário não teve o nome divulgado.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a ocorrência de acidente de trânsito sem vítima foi atendida e registrada pela Polícia Militar. Na ocasião, não houve envolvidos encaminhados à delegacia, mas os fatos estão sendo apurados pela Polícia Civil.