Trump destaca 'grande progresso' com Japão sobre tarifas

Donald Trump comemorou, nesta quarta-feira (16), o "grande progresso" alcançado com enviados do Japão que viajaram a Washington para negociar sobre tarifas, em meio à guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos.

"É uma grande honra ter me reunido com a delegação japonesa sobre comércio. Grande progresso!", anunciou o republicano em sua rede Truth Social.

A delegação inclui o ministro da Revitalização Econômica do Japão, Ryosei Akazawa, que se reuniria apenas com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o representante comercial, Jamieson Greer. Mas Trump juntou-se a eles.

Sua participação demonstra a importância que Trump dá às negociações bilaterais, no contexto de uma guerra comercial global provocada por sua decisão de aumentar enormemente as tarifas sobre os produtos de muitos países.

O Japão, um aliado de Washington e a maior fonte de investimento estrangeiro nos Estados Unidos, está na linha de mira, assim como outros países, devido às sobretaxas aduaneiras americanas de 25% sobre automóveis, aço e alumínio.

Também segue ameaçado com uma tarifa de 24% em todas as suas exportações para os EUA, apesar de Trump ter suspendido na última quarta-feira essas taxas chamadas "recíprocas" por 90 dias, exceto para a China.

O Japão também não escapa da taxa mínima universal imposta pelo governo americano de 10%.

Antes das negociações, a fabricante de automóveis japonês Honda anunciou nesta quarta que transferirá a produção do seu carro Civic para os Estados Unidos.

Após o Japão, espera-se a chegada a Washington de delegações da Coreia do Sul e da Indonésia.

