Haddad: Governo brasileiro está tomando a melhor postura possível sobre o tarifaço americano

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou que o governo brasileiro está tomando "a melhor postura possível sobre o tarifaço americano", ressaltando que a diplomacia brasileira é "expert" e saberá tomar as medidas certas após muita negociação com os EUA. "É um momento delicado da história dos Estados Unidos e temos de saber lidar com isso", afirmou.

O ministro enfatizou que os EUA são superavitários na troca comercial com o Brasil. "Não existe um país que é superavitário impor restrições de comércio a um país que é deficitário. Esta é a incoerência que nós estamos tentando fazer chegar às autoridades americanas para fazer valer, inclusive, o que o Congresso aprovou por unanimidade praticamente: com exceção dos bolsonaristas mais radicais, todo mundo votou na Lei da Reciprocidade."