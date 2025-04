GPA diz que Rafael Ferri atingiu fatia de 5,86% no capital da companhia

(Reuters) - O GPA, dono da rede de supermercados Pão de Açúcar, informou nesta quarta-feira que a participação direta e indireta do acionista Rafael Ferri atingiu 5,28% do total de ações ordinárias de emissão da companhia, conforme comunicado ao mercado.

"Tal participação, somada a instrumentos financeiros derivativos de liquidação física de sua titularidade, com exposição equivalente a 0,58% do total de ações ordinárias de emissão da companhia, totaliza o percentual de 5,86%", acrescentou o GPA no comunicado.

(Reportagem de André Romnani e Fabrício de Castro)