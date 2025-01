Resultado do Sisu será divulgado 'ao longo de segunda-feira', diz MEC

Os resultados do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) serão divulgados "ao longo desta segunda-feira (27)", informou o MEC no fim da noite deste domingo (26). Durante o dia, candidatos foram às redes sociais dizer que a demora era um "desrespeito" com os estudantes.

O que aconteceu

Equipes técnicas trabalham na finalização dos resultados, diz o comunicado divulgado pela pasta. O trabalho é feito pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Quando disponível, o resultado poderá ser acessado pela página do Sisu no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Durante todo o domingo, os candidatos criticaram silêncio das autoridades. A palavra Sisu aparece como um dos assuntos do momento no X, com mais de 157 mil publicações mencionando o sistema na plataforma.

Quando os candidatos tentavam acessar o sistema ao longo do domingo, a URL exibe a mensagem "em manutenção". Na página constava um aviso: "Fique tranquilo. Não se preocupe, em breve você poderá acessar a plataforma do Sisu".

Confira às reações dos estudantes ainda no domingo:

é impressionante como o estudante desse país é tirado pra merda sem brincadeira essa demora toda do Sisu sem nenhuma nota oficial do inep é um desrespeito tão grande -- ? (@imnotbp) January 26, 2025

Agora falando sério, @inep_oficial esse atraso no resultado do sisu é um desrespeito com os estudantes brasileiros. Todo ano é um problema no sistema na liberação dos resultados, precisamos rever isso urgentemente! -- UBES ?? (@ubesoficial) January 26, 2025

Já são quase 20 h e o INEP nada de soltar o resultado do Sisu!! Falta de respeito com os estudantes. @mini -- Marina Paula (@marinappn) January 26, 2025

E aí, Ministro @CamiloSantanaCE cadê o resultado do SISU? Solta pelo menos uma nota em respeito aos estudantes. -- Thiago Braga Duarte (@thi_adv) January 26, 2025

Aí o sisu n libera o resultado hj e amanhã vai ser o resultado + inscrição? Q palhaçada -- loira do tchan (@kthvlips) January 26, 2025

Gente dispersa desse SISU

Simplesmente o Ministério da Educação me respondendo no chat sobre o sisu: pic.twitter.com/SK54SxrIKk -- gabriel (@nimriz0) January 26, 2025

minha mãe indignada com o sisu pic.twitter.com/TsGQsxPHxc -- soph ? (@sophandthejets) January 26, 2025

O computador que atualiza o site do SISU deve ser assim pic.twitter.com/a0odopm2No -- Facção ANITTA (@faccao_anitter) January 26, 2025

ainda estou aqui esperando o sisu pic.twitter.com/URX8l4pwit -- lucas (@eleaga_) January 26, 2025

Os números do Sisu

São ofertadas 261.779 vagas no Sisu para 6.851 cursos de graduação. As vagas são disponibilizadas em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do país.

A seleção é feita com base na média das notas obtidas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). É respeitado o limite de vagas disponíveis para cada curso e modalidade de concorrência. A seleção considera as escolhas dos candidatos inscritos, bem como seus perfis social e econômico, conforme a Lei de Cotas.

As inscrições ocorreram de 17 a 21 deste mês. No período, os estudantes puderam escolher até duas opções de curso dentre as ofertadas. Quem não for selecionado em nenhuma das duas opções de curso indicadas no ato de inscrição ainda pode disputar uma das vagas por meio da lista de espera do Sisu.

O período de matrículas nas instituições de ensino é de 27 a 31 de janeiro. Já o prazo para manifestar o interesse em participar da lista de espera começa com a divulgação do resultado e vai até 31 de janeiro.

Podiam participar do Sisu todos os estudantes que fizeram o Enem 2024. Para concorrer a uma vaga, também é necessário que os candidatos tenham obtido a nota na prova de redação maior do que zero e não declararam estar na condição de treineiro. Além do Sisu, é possível tentar outras formas de acesso ao ensino superior por meio do Prouni (Programa Universidade para Todos) e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).