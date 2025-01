México recusa receber voo com imigrantes deportados dos EUA

Do UOL, no Rio

O governo do México recusou um pedido do governo dos EUA para permitir que uma aeronave militar com migrantes deportados pousasse no país. A informação é da agência de notícias Reuters.

O que aconteceu

O motivo da recusa não foi esclarecido. Na noite de ontem, o Ministério das Relações Exteriores do México declarou que mantém uma relação "muito boa" com os EUA e coopera com questões de imigrações, mas não comentou o incidente.

Aeronaves militares realizaram dois voos com cerca de 80 migrantes cada, para a Guatemala, na sexta-feira (24). No entanto, o governo não conseguiu seguir adiante com o plano de fazer uma aeronave de transporte C-17 pousar no México, após o país negar permissão.

Governo Trump fechou fronteiras. Nesta semana, o governo dos EUA iniciou o plano de deportação em massa de imigrantes, promessa de campanha de Donald Trump. O presidente declarou emergência nacional nas fronteiras, e o governo anunciou que enviaria mais de 1.500 soldados para a fronteira com o México.

O novo governo também suspendeu a admissão de refugiados, mesmo os que já tinham sido aprovados. Cerca de 50 mil pessoas estariam nessa situação.

México prepara abrigos na fronteira. Militares mexicanos atuam na construção de nove abrigos em diferentes pontos da fronteira para receber migrantes deportados pelos Estados Unidos.