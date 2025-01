Bolsas da Ásia fecham sem direção; Tóquio sobe 1,6% com IA, mas bolsas da China caem ante tarifas

Por Laís Adriana*

São Paulo, 22/01/2025 - As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta quarta-feira, encontrando catalisadores divergentes nas novas políticas do presidente dos EUA, Donald Trump. A Bolsa de Tóquio teve fortes ganhos, após o SoftBank anunciar planos de investimentos em inteligência artificial (IA) junto com o governo dos EUA, enquanto as bolsas da China recuaram diante do anúncio de tarifas comerciais.

No Japão, o índice Nikkei fechou em alta de 1,58%, a 39.646,25 pontos, impulsionado pelo salto de 11% do SoftBank Group. O banco japonês anunciou um plano de investimento de US$ 500 bilhões em parceria com a OpenAI, a Oracle e o governo americano para construir infraestruturas de data centers IA nos EUA.

Em outras partes da Ásia, o índice Taiex subiu 0,97%, a 23.525,41 pontos, em Taiwan, com a TSMC - uma das principais fabricantes globais de chips para IA - em alta de 1,34%, apesar das dificuldades de produção impostas por recente terremoto na região. Na Coreia do Sul, o índice Kospi avançou 1,15%, a 2.547,06 pontos, em Seul, também impulsionado por ações de tecnologia.

Por outro lado, ativos chineses foram pressionados pelas novas políticas americanas. Trump anunciou ontem que a imposição de tarifas de 10% sobre importações da China ainda estava sobre a mesa e podem entrar em efeito a partir de 1º de fevereiro. O Deutsche Bank nota que os comentários deixam muita incerteza sobre o comércio no curto prazo. Na China continental, o Xangai Composto encerrou em queda de 0,89%, a 3.213,62 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 1% a 1.920,43 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng recuou 1,63%, a 19.778,77 pontos.

Na Oceania, o S&P/ASX 200 teve alta de 0,33%, a 8.429,80 pontos, em Sydney, estendendo ganhos pela terceira sessão consecutiva.

*Com informações da Dow Jones Newswires