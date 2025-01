Tela que ‘cresce’ com gesto de mão: conheça notebook de R$ 21 mil da Lenovo

Um dos produtos mais diferentes que encontramos pela CES 2025 (Consumer Electronics Show) foi um notebook da Lenovo com tela flexível "rolável" (rollable). Ao toque de um botão, ou com um gesto da mão, ela cresce para cima, passando de 14 para 16,7 polegadas.

Telas deste tipo não são exatamente novidade, elas marcam presença nas feiras de tecnologia dos últimos anos em protótipos de dispositivos inovadores — já vimos até um celular da Motorola.

Mas o Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 é um produto pronto, que começa a ser vendido nos Estados Unidos ainda este semestre por US$ 3.500 (cerca de R$ 21 mil, o alto preço da exclusividade). Ainda não há informações sobre chegada no Brasil.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Como funciona

À primeira vista, ele é um notebook de 14 polegadas comum, bem fino inclusive. Mas cerca de um terço da tela OLED está escondido sob o teclado, dando a volta pela dobradiça.

Para ver a mágica acontecer, basta apertar um botão (uma seta) no teclado ou fazer um gesto com a palma da mão (apontar para a câmera, como fazemos para tirar uma selfie, e mover para cima ou para baixo).

Leva cerca de dez segundos para a tela crescer até 16,7 polegadas e ganhar um aspecto mais quadradão (passando de 2.000 x 1.600 para 2.000 x 2.350).

O trabalho é feito por pequenos motores na dobradiça, capazes de empurrá-la para cima e guardar de volta quando quisermos. O processo é relativamente silencioso.

Se olharmos com atenção de um ângulo lateral ou com uma iluminação mais forte, dá para perceber algumas ondulações na parte que 'cresce', mas isso não atrapalha o uso.

Segundo a Lenovo, o notebook passou por testes envolvendo 20.000 "roladas" da tela para garantir sua durabilidade. O display flexível usado é fabricado pela Samsung, similar àqueles utilizados em celulares dobráveis como o Z Fold6 ou Z Flip6.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Para que serve?

Claro que esse tipo de produto é voltado, inicialmente, para aquelas pessoas que fazem questão de ter o que há de mais avançado no mercado — e a pagar o preço disso.

Mas pode ser realmente útil para quem precisa visualizar diversas janelas ao mesmo tempo e muitas vezes precisa recorrer a um monitor externo. No display desenrolado, cabem duas telas 16x9, uma sobre a outra. E dá para dividir o espaço de maneiras diferentes, para um uso multitarefas.

Achei o notebook realmente muito interessante do ponto de vista tecnológico e bem divertido de ver em funcionamento. Testei diversas vezes o gesto com as mãos e parecia estar manuseando algum equipamento futurista de filme. Mas, para meu uso, não acho que a tela maior faria tanta diferença.

Independentemente disso, é uma máquina potente, com processador Intel Core Ultra 7 Series 2, 32GB de memória RAM e 1TB de armazenamento SSD. Daqui alguns anos, quando produtos com esse tipo de tela ficarem mais baratos, talvez faça sentido para mais gente.

