Josias: Bolsonaro transformou UTI em picadeiro e espetacularizou internação

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) transformou a UTI (unidade de tratamento intensivo) em picadeiro e espetacularizou a sua internação, com a omissão do hospital, afirmou hoje o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

O Bolsonaro transformou a UTI do hospital num picadeiro. Ele espetacularizou sua internação e o hospital permitiu. Os médicos dizem: 'continuam proibidas as visitas'. Ocorre que as visitas continuam acontecendo. Estiveram lá o Valdemar Costa Neto, o Silas Malafaia e outros aliados do ex-presidente. Josias de Souza, colunista do UOL

Bolsonaro apresentou piora clínica, com aumento da pressão arterial e declínio nos exames laboratoriais hepáticos, segundo boletim médico divulgado hoje. Na nota, os médicos afirmaram que novos exames de imagem serão feitos nesta quinta-feira. Bolsonaro segue na UTI, sem previsão de alta, e tem recomendação para não receber visitas.

O Bolsonaro está em um dos melhores hospitais de Brasília e submetido profissionais muito responsáveis. Agora, certas obviedades precisam ser ditas. Mas parece óbvio que os médicos que assinam essa nota [boletim], por mais respeitáveis que sejam, são corresponsáveis pelo quadro que traçam.

Se eles dizem que o quadro clínico do Bolsonaro piorou, os médicos são corresponsáveis por isso. O presidente está fazendo lives, e o hospital finge que não está acontecendo nada na sua UTI, nas suas dependências.

Ora, então, se o paciente piorou, não é culpa de uma intimação [judicial] que ele recebeu. Ocorre que Bolsonaro também espetacularizou a visita da servidora do judiciário, filmou para divulgar nas redes sociais. Então, os médicos são corresponsáveis. Eles que moralizem o hospital e impeçam o ex-presidente de transformar a UTI num picadeiro. Josias de Souza, colunista do UOL

Internação do Jair

A piora no quadro clínico de Bolsonaro ocorre após a realização de live nas redes sociais, entrevista concedida a uma emissora de televisão e o recebimento da intimação do STF (Supremo Tribunal Federal).

Bolsonaro está internado há mais de uma semana e já passou por uma cirurgia de 12 horas no último dia 13. O procedimento cirúrgico ocorreu para desfazer uma obstrução intestinal e também reconstruir a parede intestinal.

Esta foi a sexta cirurgia de Bolsonaro desde que levou uma facada no abdome, nas eleições de 2018.

Divulgação de vídeo com oficiala de Justiça

Após a divulgação do vídeo, em que Bolsonaro é intimado no hospital pelo STF, entidades que representam os oficiais de Justiça criticaram o ex-presidente pela publicação do conteúdo nas redes sociais, chamado por elas de "sensacionalista".

Organizações afirmam que a oficiala de Justiça foi gravada sem autorização e que adotarão "medidas cabíveis" contra Bolsonaro.

A oficiala de Justiça foi ao hospital onde Bolsonaro está internado há 11 dias. Segundo aliados do ex-presidente, ela chegou por volta das 10h30 ao hospital DF Star. Em certidão obtida pelo UOL, Bolsonaro declara que recebeu a intimação às 12h47. No final da tarde, o político publicou um vídeo mostrando o momento em que recebeu a intimação.

