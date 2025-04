Diretor nega que norma do BC tenha criado brecha para Master não contabilizar risco

O diretor de Regulação do Banco Central, Gilneu Vivan, negou nesta quinta-feira, 24, que uma resolução editada pela autarquia em 2023 tenha criado uma brecha para que o Banco Master pudesse não contabilizar o risco de carregar precatórios e direitos creditórios em seu balanço. A existência da norma foi revelada pelo Estadão no início do mês.

"No nosso ponto de vista, não existe brecha - muito pelo contrário", disse Vivan, em uma entrevista coletiva para comentar as prioridades regulatórias do BC para o biênio 2025-2026.

E acrescentou: "O que a gente fez foi estancar aquele processo em um momento no qual ele ainda era pouco relevante para o sistema financeiro."