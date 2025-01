Bolsonaro diz que vai processar Haddad por ligá-lo a fake news sobre Pix

Do UOL, em São Paulo

Jair Bolsonaro (PL) disse neste sábado (18) que vai processar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por dizer que o ex-presidente pode estar por trás da desinformação sobre o Pix que circulou nesta semana.

O que aconteceu

"Vou processar o Haddad. Ele não tem o que fazer, sempre me acusa de alguma coisa", falou Bolsonaro a jornalistas no aeroporto de Brasília, aonde foi acompanhar o embarque da esposa, Michelle, para os Estados Unidos. A ex-primeira-dama vai representá-lo em Washington na posse de Donald Trump.

Bolsonaro diz que ministro da Fazenda o acusou de comprar imóveis sem declarar a origem do dinheiro. "[Ele] pegou meia dúzia de familiares meus do Vale do Ribeira, de 1990 para cá, e está pago em moeda nacional corrente", falou.

Nesta sexta (17), Haddad falou que Bolsonaro pode estar por trás das notícias falsas sobre o Pix por ter sido alvo de fiscalizações da Receita Federal. "Tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso, porque o PL financiou o vídeo do Nikolas [Ferreira, deputado federal]. O [marqueteiro da campanha de Bolsonaro] Duda Lima foi quem fez o vídeo", disse o ministro da Fazenda em entrevista à CNN Brasil. "Os Bolsonaro têm uma bronca da Receita Federal por conta desses três episódios: compra de imóveis, roubo de joias e rachadinha. Foram investigados, mas eles têm um problema com a Receita."

Nesta semana, o governo recuou após uma portaria da Receita Federal sobre fiscalização de transações financeiras causar confusão e desinformação. A medida, em vigor desde 1º de janeiro, obrigava plataformas de pagamento a reportarem transações via Pix acima de R$ 5 mil, sem criar nenhuma taxa. A resolução apenas ampliava o serviço de monitoramento que a Receita já fazia, com o objetivo de combater fraudes e ocultação de dinheiro ilícito.

Oposição explorou cenário para criticar o governo e sugerir a criação de um imposto sobre o Pix. Um vídeo de Nikolas Ferreira alcançou mais de 300 milhões de visualizações no Instagram — alcance maior que a gravação da atriz Fernanda Torres ganhando o Globo de Ouro, compartilhada na mesma rede social.