Tromba d'água: entenda fenômeno que atingiu a cidade de Ipatinga (MG)

Do UOL, em São Paulo (SP)

Uma tromba d'água teria provocado as fortes chuvas que atingiram Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, na madrugada deste domingo (12). Ao menos nove pessoas morreram na cidade.

O que aconteceu

Choveu 204 mm durante a madrugada em Ipatinga. A contagem inicial, divulgada na manhã deste domingo, apontava precipitação de 80 mm em menos de uma hora. No entanto, em uma entrevista coletiva durante a tarde, o prefeito da cidade, Gustavo Nunes (PL), afirmou que o total havia sido revisado.

De acordo com a prefeitura, uma tromba d'água foi responsável pelos problemas registrados na cidade. "Ipatinga foi surpreendida por uma forte tromba d'água. A precipitação intensa causou transbordamento de córregos, alagamentos e transtornos em diversas regiões", afirmou a administração municipal.

Segundo o prefeito, a chuva e os estragos decorrentes foram uma "surpresa". Na mesma coletiva de imprensa na tarde deste domingo, Nunes afirmou que não havia previsão para a intensidade da precipitação na cidade. "Não deu tempo para as pessoas se precaverem", justificou.

O que é uma tromba d'água?

Tromba d'água registrada na região dos Lagos no RJ, em 2019 Imagem: Reprodução/Redes sociais

As trombas d'água são chamadas de "tornados de água". Elas são colunas giratórias de ar que sugam a água para cima, fazendo um funil tortuoso de água e nuvens conectando a água e o céu, segundo a empresa de meteorologia MetSul. É comum que as pessoas confundam com um tornado (que acontece sobre terra firme) porque os formatos são semelhantes.

A tromba d'água é um fenômeno que ocorre principalmente no verão. Ela pode se formar em um rio, mar, lago ou oceano.

Diferenças de temperatura podem acentuar o fenômeno. As trombas d'água podem ser intensificadas quando são desencadeadas por uma diferença de temperaturas entre uma cobertura de nuvens relativamente fria e uma superfície de água mais quente.

A previsão do tempo é incapaz de dizer se uma tromba d'água vai acontecer. A meteorologista Naiane Araújo, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) explicou ao UOL que só é possível prever se há chuva programada para determinada região. "A meteorologia pode prever que há probabilidade de chuva na região do sul de Minas, por exemplo, mas não dá para prever se choverá exatamente na cabeceira", conta.

* Com informações de matérias publicadas em 02/01/2020 e 14/04/2024.