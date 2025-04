Como é o funeral de um papa? Entenda regras e ritos até o sepultamento

Do UOL, em São Paulo

A morte de um papa é um evento de grande importância para a Igreja Católica e segue um protocolo rigoroso, estabelecido ao longo dos séculos. Desde a confirmação da morte até o sepultamento, cada etapa é marcada por rituais específicos.

Como é o funeral de um papa?

Quando um papa morre, o camerlengo, cardeal de confiança do pontífice, tem a responsabilidade de verificar oficialmente o óbito. Tradicionalmente, ele toca a testa do papa três vezes com um pequeno martelo de prata, chamando-o pelo seu nome de batismo. Se não houver resposta, a morte é oficialmente declarada.

O camerlengo assume, então, o governo temporário da Igreja até a eleição de um novo papa. Ele lacra os aposentos papais, notifica os cardeais e o Colégio Cardinalício começa os preparativos para o funeral e o Conclave.

Preparação do corpo e funeral

Após a confirmação da morte do papa, o corpo é preparado para exposição pública. Ele é vestido com os paramentos litúrgicos próprios, geralmente uma veste branca ou vermelha, e é colocado em um caixão simples de madeira. De acordo com a Constituição Apostólica promulgada em 1996 por João Paulo II, um papa deve ser enterrado entre quatro e seis dias após a sua morte.

O corpo do papa é velado na Basílica de São Pedro por alguns dias, permitindo que fiéis e autoridades se despeçam. Durante esse período, missas e orações são realizadas.

No funeral de João Paulo 2º, por exemplo, a última missa seguiu o básico da tradição do Vaticano. Foi um ato litúrgico simples, falado em partes em 10 línguas, e não houve outros palestrantes ou testemunhos além da homilia.

Estima-se que 2 milhões de pessoas visitaram os restos mortais de João Paulo 2º. Estavam presentes chefes de Estado de mais de 70 países e representantes das principais religiões do mundo. Por trás do caixão, com suas vestes vermelhas, estavam mais de 100 cardeais —um deles era Joseph Ratzinger, que se tornaria o papa Bento 16 em alguns dias.

O funeral de um papa segue um rito solene, tradicionalmente realizado na Praça de São Pedro. A cerimônia é presidida pelo Decano do Colégio dos Cardeais, e é composta pelos seguintes momentos:

Rito da encomendação e exéquias: inclui orações e leituras bíblicas, pedindo pelo descanso eterno do papa. Missa de réquiem: uma celebração especial é realizada para pedir a Deus que acolha a alma do pontífice no Céu. Durante essa missa, são feitas leituras e preces específicas pelo papa falecido. Última oração e rito final: o caixão do papa é aspergido com água benta e incensado, simbolizando a purificação e a entrega de sua alma a Deus.

No caso de João Paulo 2º, foi Stanislaw Dziwisz, seu secretário pessoal de longa data, que realizou os últimos ritos. Ele cobriu o rosto de João Paulo com um véu branco e aspergiu gotas de água benta. O corpo foi colocado em um caixão de cipreste, marcado com uma cruz e um M da Virgem Maria, e carregado para fora da basílica por 12 carregadores vestidos de preto.

Francisco mudou regras de funeral e sepultamento

O papa Francisco decidiu que um caixão simples de madeira, revestido de zinco, será suficiente para seu funeral. Em um novo rito formalizado em novembro do ano passado, Francisco renunciou a uma prática de séculos na qual o papa é enterrado em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho.

Em seu testamento, divulgado nesta segunda-feira, o pontífice pediu uma única palavra na lápide. "O túmulo deve ser no chão, sem decoração especial e com uma única palavra: Franciscus", diz o documento.

Três caixões foram tradicionalmente usados para enterrar os papas para criar uma vedação hermética em torno do corpo do pontífice falecido. Eles também permitem que objetos como moedas ou documentos emitidos pelo papa durante seu reinado sejam enterrados com o corpo.

Francisco também decidiu que seu corpo não seja exibido em uma plataforma elevada, na Basílica de São Pedro, como aconteceu com papas anteriores. Os visitantes ainda poderão prestar suas homenagens, mas o corpo ficará dentro do caixão, com a tampa aberta.

Francisco será o primeiro papa enterrado fora do Vaticano em mais de um século. Em vez de ficar com outros 91 papas falecidos na Basílica de São Pedro, ele declarou querer ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, dedicada a Maria, Mãe de Deus.

Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior , escreveu o papa no testamento.

Santa Maria é a igreja que Francisco tradicionalmente frequenta para rezar antes e depois de cada uma das suas viagens ao exterior. O último papa enterrado fora do Vaticano foi Leão 13, que morreu em 1903 e está na Basílica de São João de Latrão, em Roma.

Após o funeral, a Igreja entra em um período de luto de nove dias, chamado "Novemdiales". Durante esse período são celebradas missas especiais em honra ao papa falecido. Durante esse tempo, o Colégio dos Cardeais se reúne para preparar o conclave, onde será eleito o próximo papa.

O conclave ocorre na Capela Sistina, onde os cardeais votam secretamente até que um novo papa seja escolhido. Quando a eleição é concluída, a tradicional fumaça branca sobe da chaminé da Capela, anunciando ao mundo que um novo líder da Igreja Católica foi eleito.

O funeral de um 'ex-papa'

O funeral de Bento 16 foi uma novidade para o Vaticano. Ao renunciar ao papado em 2013, Bento 16 levou a igreja a elaborar todo o papel do papa emérito, inclusive um protocolo particular para a sua morte, em 2022.

A cerimônia foi mais simples. O rito seguiu muitas das tradições, mas com algumas adaptações para refletir seu status de papa emérito. O funeral ocorreu na Praça de São Pedro, com a presença de líderes políticos reduzida e não durou nove dias, como de costume.

A principal diferença, porém, foi a cerimônia presidida por outro papa. O papa Francisco conduziu o funeral, o que foi algo inédito, pois normalmente um papa não celebra o funeral de seu antecessor (já que a tradição é que os papas morram no cargo).

Papa Francisco preside despedida de Bento 16 na praça de São Pedro, no Vaticano Imagem: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Bento também foi sepultado na Basílica de São Pedro. Ele foi enterrado na mesma tumba onde João Paulo 2º esteve antes de sua canonização, dentro das Grutas Vaticanas.