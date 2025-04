Dos 4 presidentes durante o papado, Francisco só não tem foto com Bolsonaro

O papa Francisco recebeu três presidentes brasileiros nos 12 anos em que esteve à frente da igreja católica: Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e Lula (PT). O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é o único que não tem fotos com o pontífice.

O que aconteceu

Lula se reuniu com o papa duas vezes em seu terceiro mandato. Eles foram fotografados juntos em junho de 2023, durante uma viagem do presidente à Itália, acompanhado da primeira-dama Janja. Os dois se encontraram novamente durante a cúpula do G7 no país.

Francisco defendeu inocência de Lula. Em entrevista à TV argentina C5N em março de 2023, o pontífice disse que o presidente foi condenado "sem provas". Ele também disse que o impeachment de Dilma foi injusto. "Uma mulher de mãos limpas, uma excelente mulher", afirmou.

Dilma participou da primeira missa de Francisco. Os dois apareceram juntos em uma foto em março de 2013. Também se encontraram na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no mesmo ano, no Rio de Janeiro. Em abril do ano passado, a petista voltou a se reunir com o papa como presidente do banco do Brics.

Ex-presidente Dilma Rousseff com o Papa Francisco, no Vaticano, em 2024 Imagem: Reprodução/Vatican Media

Temer encontrou o papa quando era vice-presidente, antes do impeachment de Dilma. Ele representou o Brasil na missa de canonização do Padre José de Anchieta, no Vaticano, em 2014.

Michel Temer e Papa Francisco em 2013 Imagem: Reprodução/X

Bolsonaro foi o único que não se reuniu com o papa. Mas sua esposa, Michelle Bolsonaro, participou de um encontro com Francisco e outras primeiras-damas da América Latina em 2019.

Políticos lamentam morte do papa Francisco

Lula decretou luto de 7 dias. O presidente lamentou a morte do papa Francisco, aos 88 anos, lembrou os feitos do pontífice, disse que o papa buscou de forma incansável "levar o amor onde existia o ódio" e trouxe o tema das mudanças climáticas ao Vaticano.

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que o papa foi "mais que um líder religioso". "Para o Brasil e o mundo, a figura do Papa sempre foi sinal de unidade, esperança e orientação moral. Sua partida nos convida à reflexão e à renovação da fé, lembrando-nos da força da espiritualidade como guia para tempos de incerteza", publicou no X.

Dilma disse que Francisco foi um líder exemplar. "A partida de sua Santidade marca o fim de um dos pontificados mais humanistas, corajosos e inspiradores da história recente."

Temer também lamentou a morte. "O mundo perdeu o papa. Francisco pregava paz, harmonia e fraternidade. Fica o seu exemplo."