Petróleo cai mais de 2% com sinais de progresso em negociações entre EUA e Irã

Por Stephanie Kelly

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam com queda de mais de 2% nesta segunda-feira, devido a sinais de progresso nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, enquanto os investidores continuaram preocupados com os ventos contrários econômicos das tarifas que poderiam reduzir a demanda por combustível.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram US$1,70, ou 2,5%, a US$66,26 por barril, após fecharem em alta de 3,2% na quinta-feira. Quinta-feira foi o último dia de fechamento da semana passada, devido ao feriado da Sexta-feira Santa.

O petróleo West Texas Intermediate dos EUA caiu US$1,60, ou 2,5%, para US$63,08 por barril, depois de fechar em alta de 3,54% na sessão anterior.

"As negociações entre os EUA e o Irã parecem relativamente positivas, o que permite que as pessoas comecem a pensar na possibilidade de uma solução", disse Harry Tchilinguirian, chefe do grupo de pesquisa do Onyx Capital Group.

"A implicação imediata seria que o petróleo iraniano não estaria fora do mercado."

Os mercados também têm menor liquidez devido ao feriado da Páscoa, o que pode exacerbar os movimentos de preços, acrescentou.

Nas negociações, os EUA e o Irã concordaram em começar a elaborar uma estrutura para um possível acordo nuclear, disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, após discussões que uma autoridade dos EUA descreveu como tendo produzido "um progresso muito bom".

O progresso ocorre após novas sanções impostas pelos EUA na semana passada contra uma refinaria de petróleo independente chinesa que, segundo eles, processava petróleo iraniano, aumentando a pressão sobre Teerã.

(Reportagem de Stephanie Kelly em Nova York; reportagem adicional de Anna Hirtenstein em Londres, Florence Tan e Trixie Yap em Cingapura)