Leeds e Burnley conquistam acesso à Premier League

Leeds e Burnley garantiram, nesta segunda-feira (21), seu acesso à Premier League, relegando o Sheffield United à disputa de um playoff de promoção na Championship (segunda divisão inglesa).

O Leeds, do técnico alemão Daniel Farke, goleou o Stoke por 6 a 0, enquanto o Burnley venceu o Sheffield United por 2 a 1 em casa e com isso também confirmou seu acesso à elite do futebol inglês na próxima temporada.

Farke e seus jogadores comemoraram diante de sua apaixonada torcida logo após o apito final. O alemão, que já foi técnico do Norwich na Premier League, elogiou a maneira como sua equipe lidou com a pressão.

"Fazer uma apresentação tão enfática é realmente incrível e todo o crédito vai para os rapazes pela maneira como eles lidaram com a situação e pelo espírito que demonstraram nas últimas semanas", disse ele em entrevista à BBC.

Com duas rodadas restantes, Leeds e Burnley são os líderes da tabela com 94 pontos, e não podem mais ser alcançados pelo Sheffield United (86), que venceu apenas uma das últimas cinco partidas.

O Leeds passou duas temporadas na segunda divisão do futebol inglês, enquanto o Burley do treinador Scott Parker retorna à Premier League um ano após ser rebaixado.

--- Resultados desta segunda-feira da 44ª rodada da Championship (segunda divisão inglesa):

- Segunda-feira:

Cardiff - Oxford United 1 - 1

Hull - Preston North End 2 - 1

Leeds - Stoke 6 - 0

Luton Town - Bristol City 3 - 1

Millwall - Norwich City 3 - 1

Plymouth Argyle - Coventry 3 - 1

Portsmouth - Watford 1 - 0

Queens Park Rangers - Swansea 1 - 2

Sunderland - Blackburn 0 - 1

West Bromwich - Derby County 1 - 3

Sheffield W. - Middlesbrough 2 - 1

Burnley - Sheffield United 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Leeds 94 44 27 13 4 89 29 60

2. Burnley 94 44 26 16 2 61 15 46

3. Sheffield United 86 44 27 7 10 60 35 25

4. Sunderland 76 44 21 13 10 58 41 17

5. Bristol City 67 44 17 16 11 57 49 8

6. Coventry 66 44 19 9 16 62 57 5

7. Middlesbrough 63 44 18 9 17 64 54 10

8. Millwall 63 44 17 12 15 45 46 -1

9. Blackburn 62 44 18 8 18 50 46 4

10. West Bromwich 60 44 14 18 12 52 44 8

11. Swansea 60 44 17 9 18 48 52 -4

12. Watford 56 44 16 8 20 51 58 -7

13. Sheffield W. 56 44 15 11 18 58 67 -9

14. Norwich City 53 44 13 14 17 67 66 1

15. Queens Park Rangers 53 44 13 14 17 52 58 -6

16. Portsmouth 52 44 14 10 20 56 69 -13

17. Stoke 50 44 12 14 18 45 60 -15

18. Preston North End 49 44 10 19 15 45 55 -10

19. Oxford United 49 44 12 13 19 44 62 -18

20. Hull 48 44 12 12 20 43 52 -9

21. Derby County 46 44 12 10 22 47 56 -9

22. Luton Town 46 44 12 10 22 41 64 -23

23. Cardiff 43 44 9 16 19 46 69 -23

24. Plymouth Argyle 43 44 10 13 21 48 85 -37

./bds/jw/iga/cl/aam/aa

© Agence France-Presse