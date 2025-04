Sé vacante: o que muda na missa e outras celebrações na ausência do papa

Com a morte do papa Francisco hoje, a missa e outras celebrações cotidianas da Igreja Católica sofrem uma mudança até que o novo pontífice seja escolhido.

O que está acontecendo

Desde o anúncio da morte de Francisco, na madrugada de hoje, as missas da Igreja Católica passaram a omitir o nome do papa na chamada Oração dos Fiéis — ou Oração Universal. Essa oração é feita depois da homilia (explicação do Evangelho do dia) e do Credo, e imediatamente antes do momento em que o presidente da celebração (como o padre) se dirige ao altar para preparar o pão e o vinho que serão, segundo a crença, transformados no corpo e no sangue de Jesus Cristo.

A oração sempre é feita em intenção da Igreja, do papa, do bispo e da comunidade local. O pontífice e o bispo são citados nominalmente, nessa ordem. Mas, com a "sé vacante" — período em que o cargo de pontífice está vago —, o nome do papa é omitido: na lista de intenções, passa-se diretamente da Igreja ao bispo, segundo explica Lino Rampazzo, doutor em teologia pela Pontifícia Università Lateranense de Roma e professor nos cursos de filosofia e teologia da Faculdade Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP).

É um momento muito importante da celebração, em que se reza pela unidade da Igreja, como tem sido desde que, no final do século 1º, foi definida a autoridade de Roma e do papa como sucessor do apóstolo Pedro.

Lino Rampazzo, professor da Faculdade Canção Nova

Essa mudança na oração vale para qualquer celebração católica em que for rezada. Todos os rituais podem ser mantidos mesmo com a vacância no cargo de papa, liderados por outros sacerdotes. A canonização do jovem "influencer" Carlo Acutis, marcada para o próximo domingo (27), foi adiada, mas poderia ter sido realizada normalmente por um cardeal, diz o professor.

Rampazzo lembra que a união era um dos valores defendidos pelo papa Francisco. A misericórdia pela humanidade vinha em primeiro lugar para ele, que defendia a "volta ao Evangelho": retornar aos princípios e ensinamentos fundamentais de Jesus Cristo de fé, caridade e proximidade do povo.