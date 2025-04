'Tenho certeza que viria', diz cardeal sobre convite ao papa para a COP30

O arcebispo de Brasília, cardeal Paulo Cezar Costa, disse acreditar que o papa viria ao Brasil em julho para a preparação da COP30. Aos 88 anos, o pontífice morreu na manhã desta segunda-feira, no Vaticano.

O que aconteceu

Dom Paulo Cezar Costa disse que convidou o pontífice para ir a Brasília em julho. Segundo o clérigo, o papa foi convidado para celebração dos 65 anos da Arquidiocese da capital e na preparação para a COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), que será realizada em novembro, em Belém, no Pará.

"Se tivesse condições, tenho certeza de que ele viria", disse o cardeal. Dom Paulo Cezar Costa lembrou o trabalho de Francisco para promover a luta pela preservação do meio ambiente e contra as mudanças climáticas.

Deixa esse grande legado para o mundo, principalmente a questão ecológica, o próprio nome, quando escolheu Francisco [em referência a São Francisco de Assis, santo protetor dos animais e da natureza] ele foi alguém que amou a ecologia, que percebeu que temos uma casa comum e, por isso, chamava todos de irmãos e de irmãs.

Dom Paulo Cezar Costa, em coletiva de imprensa

O papa Francisco publicou uma encíclica sobre o cuidado com o meio ambiente em 2015. A Laudato Si ('Louvado Seja', em português) é uma reflexão sobre a crise ecológica e um apelo à ação para proteger o planeta. Uma encíclica é a forma mais elevada de escrita papal.

Segundo dom Paulo, quando o papa propõe a Laudato Si, ele alerta que a industrialização não conseguiu conciliar desenvolvimento com sustentabilidade. "É preciso buscar, então, a razão contemplativa. É preciso olhar a realidade e perceber que tudo é dom do amor misericordioso de Deus, que precisa ser conservado, precisa ser preservado", afirmou.

A humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de realizar mudanças de estilo de vida, de produção e consumo, para combater o aquecimento global ou, pelo menos, as causas humanas que o provocam e o agravam

Trecho da encíclica Laudato Si

Dom Paulo Cezar Costa foi nomeado cardeal pelo papa Francisco em 2022. De acordo com o sacerdote, ele e o pontífice tinham uma relação próxima. "Parece que perdemos um pai", afirmou, lembrando da proximidade e do espírito brincalhão do pontífice.

A morte do Papa Francisco

O papa sofreu um AVC e insuficiência cardíaca, segundo o Vaticano. O pontífice se recuperava após um quadro respiratório grave, que o deixou 37 dias no hospital, entre fevereiro e março. Ontem, no Domingo de Páscoa, o papa fez uma aparição para abençoar milhares de pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja

Comunicado do Vaticano

* Com informações da Agência Brasil.