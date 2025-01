Israel afirma ter recuperado corpo de mais um refém na Faixa de Gaza

Israel anunciou quarta-feira (8) que trouxe de volta o corpo de um dos reféns mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza desde o início da guerra, para a qual um acordo de cessar-fogo está "muito próximo", segundo a diplomacia norte-americana.

Youssef al-Zayadna, 53 anos, foi sequestrado durante o ataque do Hamas em solo israelense em 7 de outubro de 2023, enquanto estava no Kibutz Holit para participar da colheita da azeitona.

Seu corpo foi "localizado e recuperado" em um túnel na região de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, antes de ser devolvido a Israel, disse o Exército.

Um dos seus porta-vozes, o tenente-coronel Nadav Shoshani, disse que as informações recolhidas durante a operação sugeriam que a morte do filho mais velho de Youssef al-Zayadna, Hamza, de 23 anos, era "altamente provável".

Também sequestrados em 7 de outubro, Aïcha, de 17 anos, e Bilal, de 18 anos, irmã e irmão de Hamza, foram libertados em 30 de novembro de 2023, dia da única trégua observada até agora desde o início da guerra.

"Tarde demais"

"Estamos fazendo o possível para trazer todos os nossos reféns para casa, os vivos e os mortos", respondeu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que foi cobrado por familiares dos reféns a agir para obter a libertação.

"O acordo à vista chega tarde demais para Youssef, que foi sequestrado com vida e deveria ter regressado assim", lamentou o Fórum das Famílias num comunicado de imprensa. "Cada dia adicional em cativeiro coloca os reféns que conseguiram sobreviver durante 15 meses em perigo mortal imediato."

O anúncio da descoberta do corpo de Youssef al-Zayadna ocorre no momento em que as negociações indiretas entre o Hamas e Israel são retomadas neste fim de semana no Catar.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse durante uma visita a Paris, menos de duas semanas antes da tomada de posse do presidente eleito, Donald Trump, que estava "muito próximo" um acordo para um cessar-fogo e a libertação dos reféns detidos em Gaza.

Apesar dos intensos esforços diplomáticos liderados sob a organização do Catar, do Egito e dos Estados Unidos, nenhuma trégua foi concluída em Gaza desde aquela semana no final de novembro de 2023, que permitiu a libertação de 105 reféns em troca de 240 prisioneiros palestinos detidos por Israel.

14 mortos segundo serviços de emergência

Entre os principais pontos de discórdia até agora estão a natureza permanente ou não de um cessar-fogo e o governo de Gaza após a guerra com Israel que se opõe categoricamente à possibilidade de o Hamas voltar a governar o território.

Enquanto as discussões continuam em Doha, a violência permanece em Gaza, onde os serviços de emergência locais relataram 14 mortes na quarta-feira em vários ataques israelenses, mas também na Cisjordânia.

Um responsável palestino anunciou que três pessoas da mesma família, incluindo duas crianças de 8 e 10 anos, foram mortas num ataque aéreo no norte do território ocupado, onde o Exército israelense alegou estar realizando uma "contra-operação terrorista".

(Com AFP)