São Paulo contabiliza danos das chuvas e segue sob alerta para tempestades

Do UOL*, em São Paulo

A cidade de São Paulo está sob alerta para chuvas intensas, com possibilidade de alagamentos e quedas de árvores, nesta quarta-feira (8). O aviso de instabilidade foi emitido enquanto alguns municípios da Grande São Paulo ainda contabilizam danos das chuvas da terça-feira (7).

O que aconteceu

Há risco de rajadas de vento, alagamentos e queda de granizo. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo alerta para pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de descargas elétricas. A Defesa Civil do Estado reforça que o tempo permanecerá abafado no interior paulista, com temperaturas mais amenas na faixa leste.

O mau tempo deve continuar nesta quinta-feira (9). O CGE prevê chuvas fortes à tarde, com potencial para ventos intensos e alagamentos.

Cerca de 52 mil imóveis estão sem energia na capital e Região Metropolitana. Segundo a Enel Distribuição São Paulo, 92% dos 650 mil clientes afetados já tiveram o serviço restabelecido.

Ventos de até 80 km/h causaram danos significativos à rede elétrica, alegou a Enel. Foram registradas quedas de galhos, árvores e postes, além do arremesso de telhas sobre linhas de transmissão.

São Caetano do Sul foi uma das cidades mais atingidas pela chuva na terça-feira (7). Doze pessoas ficaram desalojadas e 50 árvores caíram, uma delas em cima de uma casa que foi interditada.

Corpo de Bombeiros atendeu 187 chamados para quedas de árvores na Região Metropolitana. Além disso, foram registradas seis notificações para desabamentos e dois pedidos relacionados a enchentes.

Não há relatos de vítimas até o momento. As equipes continuam trabalhando para minimizar os impactos das condições climáticas adversas.

*Com informações da Agência Estado