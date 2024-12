Polícia procura suspeitos de envolvimento em incêndio que matou brasileira

Três turistas coreanos estão sendo procurados pela polícia tailandesa suspeitos de envolvimento no incêndio que matou uma brasileira e outras duas pessoas em um hotel na Tailândia.

O que aconteceu

Trio estava hospedado em um quarto no Ember Hotel. Segundo a polícia local, o incêndio teve início no quinto andar, no quarto 511, onde os três suspeitos estavam hospedados. Os nomes e idades dos hóspedes investigados não foram divulgados.

Investigadores encontraram uma cama danificada no quarto. Segundo a polícia, pista sugere que o local foi o provável ponto de origem das chamas. As informações foram publicadas pelo jornal local Khaosod.

Estrutura do hotel permaneceu intacta, segundo autoridades locais. Durante uma inspeção realizada nesta segunda-feira (30), Amorn Pimanmas, presidente do Instituto de Engenharia da Tailândia, informou que a estrutura do hotel de seis andares permaneceu intacta.

O incêndio no The Ember Hotel iniciou por volta das 21h20 no horário local (11h20 em Brasília). Segundo o jornal tailandês Thairath, o fogo começou no quinto andar do prédio, no distrito de Bang Lamphu, com uma grande quantidade de fumaça se espalhando por todos os seis andares.

Serviços de emergência chegaram ao local em cinco minutos. De acordo com o governador Chadchart Sittipunt, o alerta foi recebido às 21h21. A fumaça forçou 34 dos 75 ocupantes do hotel a fugir para o telhado. O governador ordenou uma inspeção em nas rotas de escape de incêndio em hotéis de toda a cidade.

O hotel recebeu a licença de funcionamento em 2020. Segundo o jornal Khaosod, o estabelecimento iniciou as atividades em abril de 2022. O prédio tinha duas saídas de emergência e os extintores de incêndio estavam adequados.

Brasileira e dois turistas morreram

Carolina Canales estava de férias na Tailândia com o noivo Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Carolina Pimenta de Albuquerque, 24, e outras duas pessoas morreram no incêndio. Eles eram um turista dos Estados Unidos identificado pelo sobrenome "Freeman" e um ucraniano identificado pelo sobrenome "Tuzov", segundo o jornal Khaosod.

Noivo da médica teve fratura na perna antes de pular de janela para se salvar. Fernando não corre risco de morte.

Casal se desencontrou após ficar desnorteado pela fumaça. Segundo relato do namorado a uma pessoa próxima, os dois saíram juntos do quarto, mas se desencontraram em seguida. No desespero, ele conseguiu achar a porta de um quarto, entrou e saltou da janela.

A brasileira era médica e natural de Alagoas. Ela publicou uma foto com uma "despedida" da Tailândia pouco antes de morrer.

Ao todo, 47 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros.