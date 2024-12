PM reage a ataque em ônibus, atira contra suspeito e fere 3 pessoas em SP

Do UOL, em São Paulo

Um policial militar de folga atirou contra um suspeito armado com uma faca em um ônibus, na manhã deste segunda-feira (30), na zona sul de São Paulo. Além do suspeito, dois passageiros ficaram feridos.

O que aconteceu

PM foi ameaçado por homem armado com uma faca. Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, o caso ocorreu por volta das 6h desta segunda-feira (30), na avenida Nossa Senhora do Sabará, em Interlagos.

O suspeito teria tentado pegar a arma do policial. A SSP esclareceu que o PM reagiu e atirou contra o homem, que foi atingido no braço. Outras duas pessoas que estavam no coletivo também ficaram feridas na ação.

Feridos foram socorridos aos hospitais Geral de Pedreira e do Grajaú. Não há informações sobre o estado de saúde deles, nem detalhes sobre os ferimentos

Ônibus teve a viagem interrompida. A SPTrans informou que, em virtude da ocorrência policial no interior do ônibus, o veículo que operava pela linha 5611/10 Eldorado - Praça João Mendes teve sua viagem interrompida.

A ocorrência está sendo registrada no 98º DP. Os desdobramentos do caso serão acompanhados pela Polícia Militar.