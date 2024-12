Rússia tenta 'encobrir' a verdade sobre queda de avião, diz Azerbaijão

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, afirmou neste domingo (29), que as versões apresentadas pelos órgãos oficiais russos sobre a queda do avião da Azerbaijan Airlines na última quarta-feira (25) tentam "encobrir" a realidade.

O que aconteceu

Presidente do Azerbaijão lamentou incidente em "país amigo". Aliev disse ter ficado "triste" e "surpreso" com as versões apresentadas por autoridades russas a respeito da queda do avião comercial que resultou em 38 mortes. O voo decolou em Baku, no Azerbaijão, e seguia rumo a Grozny, capital da Chechênia, com 67 pessoas a bordo, e realizou um pouso de emergência após ser alvejado.

Os órgãos oficiais russos apresentaram versões relacionadas à explosão de um cilindro de gás e mostraram claramente que o lado russo quer encobrir a questão, o que não deixa ninguém feliz.

Ilham Aliev, presidente do Azerbaijão

"Avião foi abatido acidentalmente", reconheceu Aliev. Ele descarta a possibilidade de ter ocorrido um "ato terrorista intencional". No entanto, pede que a Rússia admita a culpa sobre o incidente. "Infelizmente, durante os primeiros três dias não ouvimos nada além de versões absurdas da Rússia", observou.

Azerbaijão aguarda os próximos passos das investigações. "Uma vez abertas as caixas-pretas, vamos conseguir informações mais detalhadas e muitas questões que ainda precisam ser esclarecidas", disse Aliev. Participam das apurações representantes da Embraer, fabricante do avião, do Azerbaijão, Cazaquistão e Rússia, além do Comitê de Aviação Interestadual.

Aliev disse que avião foi atingido em solo russo. Em conversa telefônica com o presidente russo, Vladimir Putin, no sábado (28), o presidente do Azerbaijão afirmou que os disparos ocasionaram a perda de controle da aeronave. Segundo ele, o pouso de emergência na cidade de Aktau, no Cazaquistão, só foi possível "graças à coragem e ao profissionalismo dos pilotos".

Ele relatou danos à fuselagem. Aliev disse a Putin que inúmeros buracos foram encontrados na carcaça da aeronave. Passageiros e tripulantes do voo foram feridos por "partículas estranhas" que perfuraram a cabine do avião, afirmou.

Telefonema discutiu uma investigação abrangente. Na conversa, Aliev e Putin debateram uma apuração séria sobre todos os detalhes da tragédia e a responsabilização pelos danos causados. O presidente do Azerbaijão sugeriu a formação de um grupo de peritos internacionais.

Putin pediu desculpas pelo ocorrido. Segundo nota do Kremlin, a manifestação do presidente russo ocorreu a partir do reconhecimento de que o incidente ocorreu no espaço aéreo da Rússia. Ele não reconhece a responsabilidade russa sobre o acidente, mas admite que o sistema antiaéreo estava em operação no momento da ocorrência.

Suspeitas apontam para responsabilidade russa. Na avaliação de especialistas ocidentais, os danos na fuselagem da aeronave indicam buracos usualmente causados por mísseis. Para Putin, houve ataque de drones ucranianos. "As cidades de Grozny, Mozdok e Vladikavkaz estavam sendo atacadas por drones de combate ucranianos, e o sistema de defesa aérea russo repeliu os ataques", disse.