Bolsonaro passa mal em início de tour pelo Nordeste e é hospitalizado no RN

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal nesta manhã em um tour pelo Nordeste, deu entrada em um hospital na cidade de Santa Cruz (RN) e está sendo transferido emergencialmente de helicóptero para Natal.

O que aconteceu

Ex-presidente sentiu fortes dores na região do abdômen e buscou atendimento médico. O problema seria em decorrência do atentado do qual foi vítima, quando levou uma facada em 2018. Segundo pessoas próximas a Bolsonaro, ele não dormiu bem durante a noite e começou a sentir o mal-estar por volta das 5h.

Ex-presidente chegou a ir à primeira agenda do tour, mas o mal-estar teria se intensificado. O ex-ministro Gilson Machado informou que, nas primeiras horas da manhã, ligou para o médico para obter mais informações, mas Bolsonaro teria insistido para ir a essa primeira agenda. Ele passou mal entre a primeira e a segunda agenda, segundo o ex-ministro que o acompanhava.

Durante a manhã, ex-presidente foi transferido para Natal com um helicóptero disponibilizado pela governadora do estado, Fátima Bezerra (PT). Ele deve passar por um procedimento de lavagem intestinal no hospital da capital do estado. De acordo com pessoas que faziam o tour, ele cancelou toda a agenda do dia.

Pessoas próximas ao ex-presidente informaram que ele está com a barriga inchada. Segundo aliados, Bolsonaro relatou que sentia muitas dores no momento em que deu entrada no hospital em Santa Cruz.

Tour pelo Nordeste cancelado

A visita de Bolsonaro a cidades do Nordeste que teve início hoje foi cancelada. O plano é fortalecer a presença do PL pela região, lançando o projeto Rota 22, cujo objetivo é realizar uma série de visitas, oficinas e seminários pelo país — e o começo seria pelo Rio Grande do Norte.

Bolsonaro visitaria três cidades do interior do Rio Grande do Norte. Havia planos de que o ex-presidente ampliasse o roteiro para outros estados nos próximos meses. Ele está acompanhado do líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho (PL-RN).

Tour pelo Nordeste mira eleições de 2026. A ideia de rodar o Brasil para divulgar pautas da direita teve apoio de Marinho. O projeto quer ampliar a base política do PL, identificar novas lideranças e estruturar um plano de desenvolvimento regional.