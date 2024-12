'Diz que é mentira': o que se sabe sobre família que morreu após comer bolo

Três pessoas morreram em Torres, no litoral do Rio Grande do Sul, depois de comer um bolo no café da tarde de segunda-feira (23). A polícia trabalha com duas possibilidades: a de intoxicação alimentar ou de envenenamento.

O que aconteceu?

Quatro mulheres e uma criança de dez anos procuraram assistência médica depois de comer o bolo. Os pacientes deram entrada na noite de segunda (23) no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes.

Duas delas morreram ainda na madrugada da terça (24) e uma terceira morreu na noite do mesmo dia. Elas tiveram parada cardiorrespiratória, de acordo com o hospital. A quarta adulta permanece na UTI e a criança está na sala vermelha—também dedicada a pacientes em estado crítico.

As vítimas foram identificadas como Maida Berenice Flores da Silva, 58 anos, Tatiana Denize Silva dos Santos, 43 anos, e Neuza Denize Silva dos Anjos, 65. Os nomes foram confirmados ao UOL pelo delegado da Polícia Civil de Torres. Maida e Neuza eram irmãs. Tatiana era sobrinha e filha das duas, respectivamente.

Intoxicação ou envenenamento são hipóteses do que causou mortes após lanche com bolo Imagem: Reprodução/TV Globo

O marido de Maida também comeu o bolo e foi ao hospital, mas já teve alta. Eles estavam reunidos para um café da tarde quando começaram a se sentir mal.

Mandei uma mensagem pra ele dizendo: diz que é mentira. Aí ele colocou: infelizmente não é mentira. Eu nem dormi direito porque é uma pessoa jovem, alegre, eles viajavam muito, eram felizes, eram pessoas solidárias.

Denise Teixeira Gomes, amiga de Maida, deu entrevista à RBS sobre conversa que teve com marido dela

A mulher que preparou o bolo também foi hospitalizada, mas buscas foram feitas em sua casa. Nela, investigadores encontraram vários produtos fora da data de vencimento.

O ex-marido da responsável pela preparação do bolo havia morrido em setembro. Após a nova situação familiar, a polícia vai pedir a exumação do corpo para investigar as causas da morte, de acordo com o delegado titular de Torres, Marcos Veloso.

Alimentos consumidos pela família foram encaminhados para análise. Amostras clínicas e toxicológicas dos pacientes também serão analisadas pelo Centro de Informações Toxicológicas (CIT), em Porto Alegre.

O que falta responder?

Qual a causa da morte das vítimas?

O bolo tinha algum elemento tóxico?

Foi uma ação intencional ou não?

*Com informações de Estadão Conteúdo