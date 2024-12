Nadador Gabrielzinho é escolhido 'campeão dos campeões' paralímpicos em ranking inédito do L'Équipe

Como faz todos os anos desde 1975, a redação do jornal esportivo francês L'Équipe elegeu, por votação secreta encerrada no dia 11 de novembro, os atletas considerados "Campeões dos Campeões" do ano. A lista de 2024 foi anunciada nesta sexta-feira (27) e tem o brasileiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, nesta premiação inédita do esporte paralímpico.

Desde 2012, um esportista e uma esportista são homenageados pela redação da L'Équipe.

O astro da natação mundial Léon Marchand é o terceiro francês a conquistar a dobradinha de campeão francês e mundial dos campeões. Já coroado como o campeão dos campeões nacional, o nadador, quatro vezes campeão olímpico, foi escolhido também o campeão dos campeões do mundo pelo ranking da L'Équipe. Assim, ele se junta ao fechado círculo de campeões franceses duplamente homenageados no mesmo ano: Zinedine Zidane, em 1998, e Renaud Lavillenie, em 2014.

A ginasta norte-americana Simone Biles foi escolhida a Campeã dos Campeões do Mundo no feminino, de acordo com a votação da L'Équipe, pela quinta vez. Ela já tinha sido escolhida em 2016, 2018, 2019 e 2023. Depois dela, as mais votadas foram: a nadadora canadense Summer e a nadadora americana Katie Ledecky.

Gabrielzinho conquistou Paris

Pela primeira vez na história, jornalistas do grupo L'Équipe elegeram um campeão dos campeões mundiais do esporte paralímpico. Entre os homens, o nadador brasileiro Gabriel dos Santos Araújo, o Gabrielzinho, tricampeão paralímpico (200m, 50m costas, 100m costas S2) venceu a votação. Ele recebeu mais indicações do que Ihar Boki, pentacampeão de natação paralímpica (50m, 400m, 200m medley, 100m borboleta, 100m costas SM13) e do paraciclista Alexandre Léauté, bicampeão paralímpico.

O mineiro, que nasceu com focomelia, uma anomalia congênita, foi um dos destaques dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, com várias reportagens sobre a sua performance e o seu carisma tendo sido publicadas na imprensa europeia.

Em entrevista à RFI Brasil na capital francesa durante a competição, ele disse estar "muito feliz e emocionado porque jamais imaginaria viver tudo isso tão novo". ele conta que "a natação transformou sua vida", proporcionando "coisas que ele jamais imaginaria viver".

Entre as mulheres, a nadadora chinesa Yuyan Jiang, de apenas 20 anos, foi eleita a campeã dos campeãs mundial do para-esporte, à frente da britânica Sarah Storey e da suíça Catherine Debrunner.