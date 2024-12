Cacique pivô do ataque à PF em 2022 é preso na fronteira com a Argentina

Do UOL, em Brasília

O cacique José Acácio Serere Xavante, apontado como pivô do ataque à sede da Polícia Federal em 12 de dezembro de 2022, em Brasília, foi preso após ter fugido para a Argentina. A detenção aconteceu entre o final de semana e esta segunda-feira (23).

Serere é réu numa ação penal no STF (Supremo Tribunal Federal), por ter participado de atos antidemocráticos após do resultado das eleições de 2022. Ele foi preso há dois anos, mas obteve o direito de usar tornozeleira eletrônica.

Há cerca de seis meses, o cacique Serere quebrou o aparelho e fugiu para a Argentina. Havia um mandado de prisão em aberto no Brasil.

Prisão na fronteira. O cacique Serere estava na fronteira entre Puerto Iguazú, na Argentina, e Foz do Iguaçu, no Brasil, segundo informações obtidas pelo UOL.

A prisão foi feita pela Polícia Federal do Brasil. Procurada, a Polícia Federal da Argentina disse ao UOL que não tem informações sobre a detenção do cacique, que estava no país vizinho.

A reportagem está em contato com a defesa do réu e o texto será atualizado em breve.