Chuva diminui, mas ainda há risco de pancadas no litoral de SP

Do UOL, em São Paulo

O domingo de Páscoa será nublado e com chuva de menor intensidade no litoral de São Paulo e na região do ABC, após os estragos causados pelo temporal de ontem.

O que aconteceu

Na Grande São Paulo, a chuva pode vir a qualquer momento, mas com intensidade de fraca a moderada, segundo a Climatempo. Ontem, um temporal alagou avenidas e deixou pessoas ilhadas em Diadema e Santo André. Também há relatos de problemas causados pela chuva em São Bernardo e Mauá, cidades vizinhas.

Litoral paulista deve ter volume de chuva menor, mas existe chance de pancadas isoladas. As regiões mais afetadas devem ser a Baixada Santista e o litoral norte de São Paulo, informou a Climatempo.

Temporal de ontem causou deslizamento e alerta extremo no Guarujá. Um deslizamento de terra atingiu o Morro do Bill e obrigou a retirada de 17 moradores. A Defesa Civil também emitiu um alerta extremo para a população de Barreira do João Guarda, que também foi orientada a deixar suas casas. Escolas e ginásios foram usados como abrigo temporário.

Na capital, há previsão de chuva fraca ao longo do dia. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), o dia será nublado e com temperaturas de até 22ºC, sem chance de temporais. A previsão é de que só volte a chover de forma significativa entre os dias 24 e 25.

Amanhã (21), na volta do feriado, o cenário deve se manter. A tendência é de que as pistas das rodovias estejam molhadas, o que exige mais atenção dos motoristas.

Nova frente fria diminui temperaturas em São Paulo. Entre hoje e amanhã, um vento frio de origem polar se espalha pelo Sudeste, o que deixa as tardes mais amenas, principalmente nas regiões serranas e na Grande São Paulo. Não há previsão de madrugadas geladas, diz a Climatempo.