Trump prepara reforma 'radical' no Departamento de Estado, diz imprensa

O rascunho de um decreto obtido por veículos como "The New York Times" e "Bloomberg News" mostra que o presidente Donald Trump pretende fazer uma profunda reestruturação do Departamento de Estado dos EUA, incluindo uma redução significativa das relações diplomáticas com a África e a redução de áreas do governo que tratam de questões como democracia e mudança climática.

O que aconteceu

Minuta de 16 páginas detalha planos da gestão Trump para o órgão que cuida das relações internacionais do país. Segundo o "The New York Times", o texto começou a circular ontem, compartilhado entre diplomatas norte-americanos, atuais e antigos, além de outros funcionários ligados ao governo. O objetivo da reestruturação seria "otimizar a entrega de missões" diplomáticas, reduzindo "desperdício, fraude e abuso". Até a fim da manhã de hoje, nem o Departamento de Estado nem o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca haviam se manifestado sobre o assunto.

Documento prevê mudança profunda na relação do governo americano com a África. O plano cita o fim de quase todas as operações do Departamento de Estado no continente africano, com fechamento de embaixadas e consulados em vários países da região.

Decreto cita cortes para áreas sensíveis. O documento elimina cargos e departamentos que tratam de questões como mudanças climáticas, direitos dos refugiados e democracia.

O decreto pode ser assinado "logo", diz o "The New York Times". Mudanças entrariam em vigor até 1º de outubro.

Texto ainda pode mudar. Partes do decreto podem ser alteradas antes da análise final pela Casa Branca ou de ser assinada por Donald Trump, caso ele decida prosseguir com as medidas. Conforme o jornal, não se sabe quem escreveu o documento nem em que estágio das discussões internas ele se encontra. Trata-se de um entre vários textos que propõem mudanças no órgão.

Departamento de Estado seria reorganizado em quatro escritórios regionais. Com as mudanças, o órgão passaria a ter representações para as regiões do Indo-Pacífico, da América Latina, do Oriente Médio e da Eurásia.

Demissões de diplomatas e uso de IA

Plano de Trump prevê demissões. De acordo com o jornal, diplomatas de carreira e funcionários civis do departamento, com atuação principalmente em Washington, podem ser desligados. A ideia inicial seria colocar grandes grupos de trabalhadores em licença remunerada e enviar a eles notificações de demissão.

Fim do exame diplomático. O tradicional teste de entrada para a carreira diplomática seria extinto, em seu lugar, seriam adotados novos critérios de contratação, como "alinhamento com a visão de política externa do presidente".

Documento prevê uso de inteligência artificial no Departamento. O rascunho exige uma ampliação significativa da utilização da tecnologia, incluindo na elaboração de documentos, desenvolvimento e revisão de políticas e planejamento operacional.

Canada e África

Documento pede extinção do Escritório de Assuntos Africanos, que trata da política dos EUA na África Subsaariana. O rascunho estabelece que todas as embaixadas e consulados "não essenciais" localizados na região seriam encerrados até 1º de outubro. Diplomatas seriam enviados ao continente apenas em "deslocamentos direcionados por missões específicas".

Escritório seria substituído por uma estrutura menor, concentrada em poucos temas, como operações antiterroristas coordenadas e extração e comércio estratégico de recursos naturais críticos. A estrutura responderia diretamente ao Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

Governo americano também prevê mudanças na relação com o Canadá. As operações diplomáticas com o país seriam transferidas para um novo Escritório de Assuntos da América do Norte, sob o comando do secretário de Estado Marco Rubio. A estrutura funcionaria com uma equipe "significativamente menor", segundo o documento.

Embaixada dos EUA na capital canadense seria enxugada. O plano prevê uma redução expressiva da missão diplomática norte-americana em Ottawa.

Reestruturação do Departamento de Estado pode sofrer reação do Congresso. Segundo o "The New York Times", várias mudanças propostas, como o fechamento em massa de missões diplomáticas e reestruturações internas, exigem notificação ao Congresso e devem enfrentar resistência de parlamentares. Caso implementadas, partes significativas do plano também poderiam ser contestadas na Justiça.