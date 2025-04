Astronauta mais velho em atividade volta à Terra no dia do seu aniversário de 70 anos

A Nasa anunciou neste domingo, 20 de abril, a volta à Terra do astronauta americano Donald Pettit, acompanhado dos cosmonautas russos Alexei Ovchinin e Ivan Vagner. Eles passaram sete meses na Estação Espacial Internacional (ISS). A data de retorno coincidiu com o aniversário de 70 anos de Pettit.

"O trio deixou a estação espacial no sábado às 18h57 (horário de Washington) a bordo da nave espacial Soyuz MS-26, antes de pousar em segurança com a ajuda de um paraquedas a sudeste da cidade de Zhezkazgan, no Cazaquistão", informou a agência espacial norte-americana.

A Nasa celebrou, em seu comunicado à imprensa, o retorno de Pettit em "seu 70º aniversário no domingo, 20 de abril", tornando-o, segundo a imprensa americana, o astronauta ativo mais velho.

O pouso da nave espacial Soyuz MS-26 no Cazaquistão foi confirmado pela agência espacial russa Roscosmos. Fotos divulgadas pela NASA mostram os cosmonautas russos Alexei Ovchinin e Ivan Vagner, junto ao astronauta Donald Pettit, sorrindo e sendo auxiliados por equipes de solo.

Os três astronautas deixaram a Terra em 11 de setembro para "passar 220 dias no espaço, orbitando a Terra 3.520 vezes e viajando 93,3 milhões de milhas (150 milhões de quilômetros)", segundo a Nasa. Durante os sete meses a bordo da ISS, Pettit "realizou pesquisas para aprimorar as capacidades de impressão 3D em órbita, tecnologias de tratamento de águas residuais, cultivo de plantas e gerenciamento de incêndios em microgravidade", detalhou a agência.

Em 8 de abril, a espaçonave russa Soyuz MS-27, transportando os cosmonautas Sergei Ryzhikov e Alexei Zubritskiy, além do astronauta da Nasa Jonny Kim, atracou na ISS para realizar 50 experimentos científicos no espaço, conforme informações da Roscosmos. O retorno à Terra está previsto para 9 de dezembro.

O espaço continua sendo uma das últimas áreas de cooperação entre Rússia e Estados Unidos, cujas relações atingiram seu ponto mais baixo devido à ofensiva russa na Ucrânia.

(Com AFP)