Artista iraniana que cantou sem véu é liberada sob fiança

Um tribunal de Teerã liberou sob fiança, nesta segunda-feira (23), uma cantora iraniana, duas semanas depois de ela ter sido presa por transmitir um show na internet sem usar o véu, que é obrigatório para as mulheres no Irã, informou a mídia local.

Parastoo Ahmadi compareceu ao tribunal em Teerã na segunda-feira com seus advogados. "As acusações contra ela foram explicadas e ela foi liberada sob fiança de cerca de US$ 38.500" (R$ 237 mil reais na cotação atual), informou o diário Ham Mihan.

"As acusações também foram explicadas aos músicos do show [...], e eles foram liberados sob fiança de cerca de US$ 25.500", acrescentou a mesma fonte.

Parastoo Ahmadi postou um show no YouTube em 11 de dezembro, gravado sem público, no qual ela apareceu sem véu.

A lei islâmica no Irã impõe um código de vestimenta rigoroso às mulheres, exigindo que elas usem um véu e roupas largas.

A artista usava um vestido preto longo e justo que deixava seus ombros à mostra e estava acompanhada por seu grupo de quatro homens no pátio de um caravançarai no Irã.

As autoridades tomaram "medidas apropriadas, tomando ações legais contra a cantora e a produção", disse a agência de imprensa do judiciário, Mizan.

Parastoo Ahmadi conquistou o público com suas músicas, especialmente baladas em apoio às manifestações que sacudiram a República Islâmica em 2022 e 2023.

Esse movimento de protesto generalizado foi desencadeado pela morte na prisão de Mahsa Amini, uma mulher curda iraniana de 22 anos presa em setembro de 2022 por violar o código de vestimenta islâmico.

Os protestos deixaram centenas de mortos e milhares de presos.

