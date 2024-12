Lula lamenta mortes após acidente em Minas Gerais: 'Governo à disposição'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou as mortes após o grave acidente que aconteceu na madrugada deste sábado (21) em Teófilo Otoni (MG). Ele disse que o governo federal está à disposição para ajudar no caso.

O que aconteceu

Um acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e um carro deixou 38 mortos. As vítimas morreram carbonizadas após ficaram presas nas ferragens. Uma delas é o motorista do coletivo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na BR-116, no km 286, na localidade de Lajinha por volta das 4h.

Lamento imensamente e envio minhas orações aos familiares das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia. A Polícia Rodoviária Federal está no local do acidente, e o Governo Federal se coloca à disposição do governo de Minas Gerais para tudo o que for necessário.

Luiz Inácio Lula da Silva

Busca por sobreviventes. A PRF informou que dos 38 mortos contabilizados, 25 estão totalmente carbonizados. Segundo a corporação, 37 pessoas morreram no local e uma morreu após socorro médico. "Nossas equipes estão percorrendo os hospitais da região em busca de sobreviventes. Não sabemos ainda quantos desembarcaram antes do acidente", informaram, em nota no início da tarde.

No total, 48 pessoas estiveram envolvidas no acidente. O ônibus pertencia à empresa Emtram e saiu de São Paulo com destino a Elísio Medrado (BA), mas havia passageiros com destino a Santa Inês (BA) e Vitória da Conquista (BA). Os três ocupantes do carro foram socorridos com lesões graves. O motorista da carreta fugiu do local.

Ônibus tinha 44 passageiros registrados. Dos 44 passageiros, 21 iriam a Vitória da Conquista, 12 para Santa Inês e 11 para Elísio Medrado, a parada final. Todos embarcaram em São Paulo, no Terminal do Tietê.

Acidente pode ter sido causado por bloco de granito, diz PRF. Informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal indicam que um grande bloco de granito possivelmente se desprendeu da carroceria de uma carreta e atingiu um ônibus que trafegava no sentido contrário da rodovia.

Governadores também se manifestaram

São Paulo e Minas em contato. Os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de São Paulo, Tarcísio Freitas, anunciaram a mobilização das forças de segurança para o socorro às vítimas do acidente.

Zema fala em agilidade e suporte às famílias. "Determinei mobilização total do governo de Minas no atendimento às vítimas e suporte aos familiares no trágico acidente na BR-116, em Teófilo Otoni", disse ele. "Nossas forças de segurança trabalham sem interrupção desde a madrugada e ao longo dessa manhã para atender com agilidade a ocorrência."

Tarcísio oferece para identificação das vítimas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que peritos da Polícia Técnico-científica e do Instituto de Identificação "já estão a caminho de Minas Gerais para auxiliar as autoridades mineiras no trabalho de reconhecimento",