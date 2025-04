Conselho da JBS convoca assembleia sobre dupla listagem para 23 de maio

SÃO PAULO (Reuters) - A JBS informou nesta terça-feira que seu conselho de administração aprovou convocação para 23 de maio de assembleia extraordinária de acionistas sobre o plano de dupla listagem de ações, segundo fato relevante ao mercado.

A companhia, maior produtora de carnes do mundo, pretende listar ações na bolsa de Nova York, algo que deve dar à empresa uma base mais ampla de investidores e de capital. Atualmente, a listagem primária da JBS está no Brasil.

"Acreditamos que essa operação vai aumentar nossa visibilidade no cenário internacional, atrair novos investidores e fortalecer ainda mais nossa posição como líder global de alimentos", disse o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, em nota.

Com a dupla listagem, as ações da JBS passariam a ser negociadas tanto nos EUA quanto no Brasil.

O anúncio foi feito após o pedido da dupla listagem ter sido aprovado pela SEC, o regulador de mercados dos EUA. A operação também depende da aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Caso a proposta seja aprovada pela assembleia, a companhia estima o início da oferta das ações no mercado norte-americano a partir de junho.

Na assembleia do dia 23, a JBS afirmou que a pauta envolverá os assuntos que incluem a contratação da KPMG para elaboração do laudo de avaliação do valor das ações da JBS SA e aprovação do laudo que calculou em R$44,78 bilhões o valor de patrimônio líquido contábil da JBS SA.

Segundo comunicado da JBS, os acionistas minoritários terão total poder de decisão sobre a dupla listagem.

A J&F, holding da família Batista, e a BNDESPar, os dois principais acionistas em volume de papeis, vão se abster de votar, o que deixará a decisão a cargo de detentores de pouco mais de 30% do free float da companhia.

(Por Alberto Alerigi Jr. e Roberto Samora)