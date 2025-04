Papa Francisco inspira atendimento à população de rua em São Paulo

O sorriso de Francisco está reproduzido na parede de entrada de um consultório na Luz, região central da cidade de São Paulo. O Consultório do Papa, que logo será renomeado com o nome do pontífice, é uma iniciativa de atendimento de resposta imediata para a população que vive nas ruas da capital. O serviço atende há dois meses, com integração entre políticas federais e municipais de saúde.

O espaço está sob coordenação do padre Julio Lancelloti, que também coordena a Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo, e para quem a presença do pontífice está além da imagem, do nome e da inspiração.

Júlio Lancelloti ressaltou que os ensinamentos de Francisco deverão durar muito tempo, pois não foi um papa "só" da igreja católica, mas um papa do mundo, com preocupações para questões atuais, como a pobreza e o meio ambiente.

"[Francisco] era um papa com a preocupação ecológica, com a preocupação da ecologia integral. Nunca nós tivemos uma encíclica como a Laudato Si [sobre o Cuidado da Casa Comum, de 2015], foi um impacto para a humanidade, e veja que nenhum perito do meio ambiente contestou a encíclica, porque o papa não escreveu sozinho, não sentou lá e escreveu, ele contou com a assessoria de milhares de pessoas. Então essa é a beleza, um documento denso, profundo, forte", afirmou o pároco. Pelo documento, Francisco criticou o consumismo e fez um apelo para que o mundo se unisse em combate à degradação ambiental.

Integrado à rede básica de saúde, o serviço ofereceu hoje vacinação à população. "Infelizmente o negacionismo chegou na rua também. Então existe um medo natural ou fantasias, mas é só na proximidade e no contato que você vence. E não é imediato, é um processo longo. E como você convence? Como você convence qualquer pessoa? Eu vou me vacinar também", explicou, após tomar uma dose do imunizante.

Para o padre, o Consultório de Rua se trata de vivenciar o legado do cuidado, da misericórdia, de acolher aqueles que ninguém quer. "Esse cuidado com a pessoa, que "é um grande legado do Papa Francisco", concluiu.