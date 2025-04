City vence Aston Villa (2-1) no fim e fica mais perto de vaga na Champions

O Manchester City conquistou os três pontos nos acréscimos com uma vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa nesta terça-feira (22), na partida que abriu a 34ª rodada da Premier League, um triunfo suado que deixa o City mais perto da classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

Após um cruzamento de três dedos do ponta belga Jérémy Doku, o português Matheus Nunes mandou a bola para o fundo das redes do goleiro argentino Emiliano Martínez (90'+4) para alegria do Etihad Stadium, segundos antes do apito final.

Foi preciso a jogada de pura categoria do belga, que havia entrado em campo pouco antes, e o oportunismo do meio-campista português para que o City, que foi superior no segundo tempo, chegasse à vitória.

Mais cedo, Bernardo Silva, com seu primeiro gol desde dezembro, colocou o time da casa na frente (7'), e Marcus Rashford empatou para os 'Villains'.

O Aston Villa de Unai Emery talvez estivesse menos descansado do que seu adversário, já que disputava a terceira partida em oito dias, incluindo as vitórias por 3 a 2 no jogo de volta contra o PSG na Liga dos Campeões e o Newcastle (4 a 1) na Premier League.

Na classificação, o Manchester City sobe para a terceira posição, com 61 pontos, à frente de Nottingham Forest (3º, 60 pontos), Newcastle (5º, 59 pontos) e Chelsea (6º, 57 pontos), que vão jogar no fim de semana.

O Aston Villa (7º, 57 pts) continua na briga pelo quinto lugar, última vaga que dá acesso à próxima Liga dos Campeões.

- Muito em jogo -

A partida desta terça-feira mostrou o quanto estava em jogo para as duas equipes, que se esforçaram ao máximo, o que levou o árbitro Craig Pawson a mostrar sete cartões amarelos, um deles para o técnico do time da casa, Pep Guardiola.

O treinador catalão não conseguiu se conter após um pênalti marcado para o Villa por uma falta de Ruben Dias em Jacob Ramsey. Rashford converteu a cobrança, superando Stefan Ortega (18').

O City havia aberto o placar pouco antes, após o egípcio Omar Marmoush avançar em velocidade e cruzar para o português Bernardo Silva, que finalizou com uma bomba para o fundo da rede. A bola chegou a desviar nas luvas do goleiro Emiliano 'Dibu' Martinez, mas acabou entrando.

No segundo tempo, as melhores chances foram criadas pelo time anfitrião, com James McAtee (60' e 66') como a principal ameaça.

Guardiola comemorou o gol da vitória com uma explosão de alegria raramente vista nesta temporada decepcionante para os atuais tetracampeões da Premier League.

"Esse tipo de vitória no último minuto corresponde mais ao Liverpool. Jürgen [Klopp] marcou muitos gols no último minuto, e o Arsenal também, sob o comando de Mikel [Arteta]. Não estamos acostumados com isso", disse o treinador.

--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Manchester City - Aston Villa 2 - 1

- Quarta-feira:

(16h00) Arsenal - Crystal Palace

- Sábado:

(08h30) Chelsea - Everton

(11h00) Southampton - Fulham

Newcastle - Ipswich Town

Wolverhampton - Leicester

Brighton - West Ham

- Domingo:

(10h00) AFC Bournemouth - Manchester United

(12h30) Liverpool - Tottenham

- Quinta-feira:

(15h30) Nottingham - Brentford

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 79 33 24 7 2 75 31 44

2. Arsenal 66 33 18 12 3 61 27 34

3. Manchester City 61 34 18 7 9 66 43 23

4. Nottingham 60 33 18 6 9 53 39 14

5. Newcastle 59 33 18 5 10 62 44 18

6. Chelsea 57 33 16 9 8 58 40 18

7. Aston Villa 57 34 16 9 9 54 49 5

8. AFC Bournemouth 49 33 13 10 10 52 40 12

9. Fulham 48 33 13 9 11 48 45 3

10. Brighton 48 33 12 12 9 53 53 0

11. Brentford 46 33 13 7 13 56 50 6

12. Crystal Palace 44 33 11 11 11 41 45 -4

13. Everton 38 33 8 14 11 34 40 -6

14. Manchester United 38 33 10 8 15 38 46 -8

15. Wolverhampton 38 33 11 5 17 48 61 -13

16. Tottenham 37 33 11 4 18 61 51 10

17. West Ham 36 33 9 9 15 37 55 -18

18. Ipswich Town 21 33 4 9 20 33 71 -38

19. Leicester 18 33 4 6 23 27 73 -46

20. Southampton 11 33 2 5 26 24 78 -54

