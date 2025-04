EUA propõem reconhecimento não oficial de áreas controladas pela Rússia na Ucrânia, informa Axios

WASHINGTON (Reuters) - Os EUA esperam uma resposta na quarta-feira a um plano de paz que inclui o reconhecimento não oficial do controle russo de quase todas as áreas ocupadas desde o início da guerra na Ucrânia em 2022, informou o Axios nesta terça-feira, citando fontes com conhecimento direto da proposta.

Segundo o Axios, de acordo com a proposta, que foi apresentada na semana passada, os EUA suspenderiam as sanções impostas à Rússia desde 2014 e devolveriam uma pequena parte de Kharkiv, ocupada pela Rússia, à Ucrânia.

Acrescentou que a usina nuclear de Zaporizhzhia seria considerada como território ucraniano, mas operada pelos EUA, com fornecimento de eletricidade tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia.

(Reportagem de Jasper Ward)