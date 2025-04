Papa Francisco é homenageado com projeção em ponto turístico da Argentina

O papa Francisco, que morreu ontem vítima de um AVC e insuficiência cardíaca, foi homenageado em sua terra natal com uma projeção no Obelisco, um dos principais pontos turísticos de Buenos Aires, capital da Argentina.

O que aconteceu

Vídeos que circulam nas redes sociais desde ontem mostram o rosto do pontífice projetado no ponto turístico, acompanhado de um laço preto. A homenagem também reproduz a fala de Francisco "rezem por mim", feita durante a recuperação da pneumonia.

A Catedral Metropolitana de Buenos Aires também foi palco de homenagens a Francisco. Religiosos, ateus e agnósticos se encontraram para reverenciar os valores defendidos pelo papa argentino: união, paz e diálogo.

O rabino Daniel Goldman destacou que o pontífice nunca se esqueceu dos imigrantes em suas orações. Em seguida, o púlpito foi ocupado pelos líderes islâmicos Sheij Salim Delgado Dassum e Omar Abboud, que destacaram que Francisco foi "porta-voz da paz em um mundo de guerras".

"Recen por mi":

Porque está reflejado el Papa Francisco en el Obelisco en Buenos Aires, tras su muerte pic.twitter.com/LGqK7BGSwh -- Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) April 22, 2025

Além de líderes religiosos, membros do governo Milei também marcaram presença. O chefe de gabinete do presidente argentino, Guillermo Francos, acompanhou a cerimônia e disse a jornalistas após o evento que "celebrou com o espírito de Francisco". "Acredito que esse diálogo inter-religioso mostra como era sua personalidade", opinou.

Funeral do papa

O funeral do papa Francisco será no próximo sábado (26), informou o Vaticano. A cerimônia começa às 10h, no horário local de Roma (5h no horário de Brasília) e é aberta ao público.

A celebração acontece no átrio da Basílica de São Pedro. A missa das Exéquias, como é chamada, será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Ao final, acontecem os ritos da Última Commendatio e da Valedictio — despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias — e, em seguida, o caixão será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento.

Corpo do papa está na capela da residência Santa Marta, com um rosário nas mãos e vestido com a casula vermelha, o pálio e a mitra branca na cabeça. A colocação do corpo na capela da residência Santa Marta ocorreu como um pedido do próprio papa em vida. Desde sua eleição em 2013, Francisco optou por viver no local, rejeitando residir no Palácio Apostólico.

O funeral deve reunir cerca de 200 chefes de Estado e de governo. O presidente argentino, Javier Milei, foi o primeiro a confirmar presença e decretou sete dias de luto nacional. Apesar de suas divergências com Francisco, Milei declarou sentir "profunda dor" e elogiou "a gentileza e a sabedoria" do Papa. Assim como a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o presidente Lula, também confirmaram a presença Zelensky, Macron e Donald Trump.