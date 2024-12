Voo para Madrid retorna a Buenos Aires após problemas ao passar pelo RJ

Um voo da Aerolíneas Argentinas que saiu de Buenos Aires, na Argentina, e tinha como destino Madrid, na Espanha, teve que retornar ao aeroporto de partida após apresentar "novidades técnicas" enquanto sobrevoava o Rio de Janeiro na madrugada desta sexta-feira (20).

O que aconteceu

Avião, modelo Airbus A330, fazia o voo ARG 1132 pela Aerolíneas Argentinas. Ele saiu do Aeroporto Internacional Ministro Pistarini às 0h35 da madrugada desta sexta-feira (20).

Enquanto sobrevoava a cidade do Rio de Janeiro, após aproximadamente 2 horas de voo, o avião apresentou uma "novidade técnica". Fontes da empresa aérea disseram ao jornal argentino La Nacion que um alarme referente à pressurização da cabine soou. Isso poderia significar um problema no próprio indicador ou até com a pressão da cabine da aeronave.

O avião, então, começou uma manobra para retornar à Argentina. Ele estava a 10 mil metros de altura quando o alarme soou, e desceu a 6 mil metros em 40 minutos.

Voo que ia para Madrid precisou retornar à Buenos Aires após ter problemas técnicos enquanto sobrevoava o Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/FlightRadar24

Como a aeronave estava com o tanque cheio, precisou ficar dando voltas sobrevoando a região da cidade de La Plata antes de poder pousar. Foram necessárias pelo menos duas horas para que o avião pudesse, enfim, fazer a aterrissagem.

Avião estava a uma altura de menos de 2 mil metros no momento em que dava voltas sobre a cidade, segundo o FlightAware. Alguns moradores filmaram e postaram nas redes sociais.

Avión AA haciendo espera en cielo platense pic.twitter.com/ZdWbVFHHJC -- Aurelio Di Francesco (@aurelioadf) December 20, 2024

Às 8h05 da manhã, o voo da Aerolíneas Argentinas tocou o solo em segurança no Aeroporto Internacional Ministro Pistarini. Segundo a empresa, não se tratou de uma aterrissagem de emergência, mas sim de uma "volta preventiva" para garantir a segurança de todos. Os passageiros seguiram para Madrid em outro voo da companhia.