BC avalia alternativas para melhorar sistema de financiamento imobiliário, diz secretário-executivo

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário-executivo do Banco Central, Rogerio Lucca, disse nesta segunda-feira que a autarquia está em diálogo com o governo para melhorar o processo de concessões de financiamentos imobiliários, apontando que o aumento de saques da poupança está reduzindo o funding para crédito habitacional.

A caderneta de poupança no Brasil registrou saques líquidos pelo terceiro mês consecutivo em março, no valor de R$11,5 bilhões, segundo o BC. No acumulado do ano, a poupança registra retirada líquida de R$45,692 bilhões. Em 2024, a saída líquida foi de R$15,5 bilhões.

Em live promovida pelo Banco Central, Lucca argumentou que a população tem aplicado mais em outros instrumentos de investimento, como LCI, LCA e títulos do Tesouro Nacional, o que tem levado a saques maiores da poupança.

"Isso é positivo, as pessoas estão com maior conhecimento, com uma capacidade melhor de investir", disse.

"Agora, tem outro ponto, a poupança sempre serviu para expandir o crédito imobiliário, e você está tendo uma redução nesse funding. Então estamos debruçados sobre esse tema, temos conversado com o governo e com o mercado para ver o que a gente pode fazer para melhorar esse processo."

POLÍTICA MONETÁRIA

Na live, Lucca também afirmou que o BC estuda temas ligados aos canais de transmissão da política monetária para a economia, apontando que "canais entupidos" demandam que a autarquia faça um esforço maior do que o necessário para atingir o mesmo objetivo de controle da inflação.

Segundo ele, a atuação do BC para melhorar a qualidade do crédito e os sistemas de garantias auxiliam nesse desentupimento dos canais de transmissão da política de juros.

"Na medida em que eu melhoro a qualidade do crédito, tenho uma efetividade maior da política monetária, mas também melhora para o cidadão, que tem acesso ao crédito de melhor qualidade, e melhora o sistema financeiro", afirmou.

Entre as outras prioridades do BC para 2025, o secretário-executivo disse que está uma evolução do sistema de portabilidade de crédito e uma padronização para as concessões de financiamentos.

Em outra frente, ele também tratou como prioridade a agenda evolutiva do Pix, incluindo o desenvolvimento de sistemas de pagamento agendado e parcelado, além do uso do Pix como garantia para empréstimos.

(Por Bernardo Caram)