Balança comercial tem superávit de US$ 1,595 bilhão na 2ª semana de abril

São Paulo, 14 - A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,595 bilhão na segunda semana de abril. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 14, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,876 bilhões e importações de US$ 5,282 bilhões. No mês, o saldo é positivo em US$ 3,189 bilhões e, no ano, o superávit acumulado é de US$ 13,171 bilhões. Até a segunda semana de abril, a média diária das exportações registrou alta de 3,7% em relação à média diária do mesmo mês de 2024. O resultado se deu devido ao crescimento de US$ 30,52 milhões (8,3%) em Agropecuária, queda de US$ 33,64 milhões (-9,9%) em Indústria Extrativa e avanço de US$ 50,19 milhões (7,5%) em produtos da Indústria de Transformação.Já as importações tiveram crescimento de 8% na mesma comparação, com alta de US$ 7,04 milhões (28,2%) em Agropecuária, queda de US$ 2,98 milhões (-4,1%) em Indústria Extrativa e aumento de US$ 75,29 milhões (8,5%) em produtos da Indústria de Transformação.