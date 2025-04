Objetivo realiza simulado gratuito do Enem, e inscrições vão até o dia 24/4

O Sistema de Ensino Objetivo realizará nos dias 27 deste mês e 4 de maio um simulado gratuito do Enem.

O que aconteceu

As inscrições para o simulado estão abertas e vão até o próximo dia 24. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site curso-objetivo.br ou visitar uma das unidades participantes do Objetivo, em diferentes estados.

As provas serão compostas por 180 questões objetivas e uma redação. O primeiro dia de provas (27/4), das 13h às 19h, vai abranger linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias.

A segunda etapa (4/5) ocorrerá das 13h às 18h30. O foco será em matemática e suas tecnologias, e ciências da natureza e suas tecnologias.

Enem 2025: pedido de isenção de taxa já pode ser feito

Hoje começa no país o pedido de isenção da taxa de inscrição (R$ 85) do Enem 2025. A solicitação pode ser feita até 25 de abril pela Página do Participante. Os candidatos que não compareceram aos dois dias de provas do Enem em 2024 precisam justificar a ausência para participar da edição de 2025 gratuitamente.

O resultado das solicitações de isenção da taxa sai no dia 12 de maio. O prazo de inscrição do Enem 2025 ainda será divulgado pelo MEC.

Quem pode pedir isenção da taxa do Enem 2025: